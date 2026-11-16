الأرصاد تحذر من الشبورة المائية الكثيفة خلال الـ48 ساعة المقبلة.. وتكشف خريطة انتشارها

أكد الدكتور محمود القياتي، المتنبئ الجوي بمركز التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار تكون الشبورة المائية خلال الأيام الحالية، مشيرًا إلى أنها قد تكون كثيفة في بعض المناطق، بما يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية على الطرق، وتستمر هذه الظاهرة خلال الـ48 ساعة المقبلة.

وقال القياتي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “صباح الخير يا مصر”، عبر “القناة الأولى المصرية”، أن أن هناك تنسيقًا مستمرًا مع الجهات التنفيذية بالدولة، وعلى رأسها الإدارة العامة للمرور، للتعامل مع الشبورة المائية، لافتًا إلى أهمية التزام المواطنين بتعليمات السلامة وتوخي الحذر أثناء القيادة، خاصة على الطرق السريعة والزراعية.

وتابع أن البلاد تشهد خلال هذه الفترة حالة من الاستقرار في الأحوال الجوية، مع اعتدال سرعات الرياح، موضحًا أن الشبورة المائية تتركز على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد والمدن المطلة على البحر المتوسط.

أشعة الشمس

وأشار المتنبئ الجوي إلى أن درجات الحرارة تسجل معدلات أعلى من القيم الطبيعية خلال هذه الفترة، إلا أن الإحساس بالبرودة يزداد بشكل ملحوظ مع غياب أشعة الشمس، ما يؤدي إلى حدوث تغيرات واضحة في حالة الطقس على مدار اليوم.