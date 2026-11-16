قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الكرملين: روسيا لا تسعى إلى هدنة مؤقتة بل إلى سلام يدوم قرونا
وصول 3200 مهاجر إلى جزر الكناري.. وإسبانيا تعلن حالة الطوارئ الوطنية
قمة مشتعلة في برلين.. موعد مباراة ألمانيا وهولندا والقنوات الناقلة في دوري الأمم الأوروبية
وزير الدفاع يلتقي نظيره السنغافوري لبحث التعاون العسكري المشترك.. فيديو وصور
جامعة الدول العربية تؤكد ضرورة ترسيخ أسس التسامح والحوار
أبو العينين: إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء العام الماضي وفرت 8 مليارات جنيه
قفزة كبيرة في أجور القطاع الخاص.. اعرف هتقبض كام وموعد التطبيق
أبو العينين: الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات يفرضان تحديات جديدة.. والطاقة عالية الكفاءة أصبحت شرطا لجذب الاستثمارات العالمية
أبو العينين: كفاءة الطاقة مفتاح النهضة الصناعية وبوابة مصر إلى صناعات المستقبل
برلماني: فاقد الكهرباء في الإنتاج والتوزيع والسرقات يصل إلى 23%
طاقة النواب: تعديلات قانون الكهرباء تستهدف ترشيد الاستهلاك وخفض الأعباء عن المواطنين
تعاون بين مصر واليمن في مجال تمكين المرأة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الأرصاد تحذر من الشبورة المائية الكثيفة خلال الـ48 ساعة المقبلة.. وتكشف خريطة انتشارها

الشبورة المائية
الشبورة المائية
محمود محسن

أكد الدكتور محمود القياتي، المتنبئ الجوي بمركز التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار تكون الشبورة المائية خلال الأيام الحالية، مشيرًا إلى أنها قد تكون كثيفة في بعض المناطق، بما يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية على الطرق، وتستمر هذه الظاهرة خلال الـ48 ساعة المقبلة.

وقال القياتي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “صباح الخير يا مصر”، عبر “القناة الأولى المصرية”، أن أن هناك تنسيقًا مستمرًا مع الجهات التنفيذية بالدولة، وعلى رأسها الإدارة العامة للمرور، للتعامل مع الشبورة المائية، لافتًا إلى أهمية التزام المواطنين بتعليمات السلامة وتوخي الحذر أثناء القيادة، خاصة على الطرق السريعة والزراعية.

وتابع أن البلاد تشهد خلال هذه الفترة حالة من الاستقرار في الأحوال الجوية، مع اعتدال سرعات الرياح، موضحًا أن الشبورة المائية تتركز على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد والمدن المطلة على البحر المتوسط.

أشعة الشمس

وأشار المتنبئ الجوي إلى أن درجات الحرارة تسجل معدلات أعلى من القيم الطبيعية خلال هذه الفترة، إلا أن الإحساس بالبرودة يزداد بشكل ملحوظ مع غياب أشعة الشمس، ما يؤدي إلى حدوث تغيرات واضحة في حالة الطقس على مدار اليوم.

محمود القياتي الهيئة العامة للأرصاد الجوية الشبورة المائية مستوى الرؤية الطرق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صلاح

عامر العمايرة يكشف مفاجأة بشأن أهداف محمد صلاح مع منتخب مصر أمام تشاد

الذهب

الجرام بـ 5000 جنيه.. انخفاض سعر الذهب اليوم

طقس اليوم

تحذيرات بشأن طقس اليوم.. ظاهرة خطيرة تستمر 8 ساعات وأمطار على هذه المناطق

راندا المنشاوي

هنحاول نعوض أي خطأ.. وزيرة الإسكان تعتذر على الهواء

محمد صلاح

الأموال قادمة.. رسالة محمد صلاح للاعبي منتخب الناشئين قبل كأس العالم

أسعار الدواجن

نزلت 5 جنيهات دفعة واحدة.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

النبي يقرأ قبل النوم

ماذا كان النبي يقرأ قبل النوم؟.. 11 سورة قصيرة لا يعرفها الكثير

البنزين

بعد القرارات الجديدة.. أسعار البنزين والسولار اليوم

ترشيحاتنا

محمد صلاح

خالد طلعت: محمد صلاح يمتلك 68 هدفًا دوليًا ويفصله هدف عن معادلة رقم حسام حسن

الأهلي وبيراميدز

عيون منتخب مصر تراقب القمة.. علي ماهر وجهازه في مدرجات الأهلي وبيراميدز

الأهلي وبيراميدز

عيون المنتخب تراقب قمة الدوري.. علي ماهر وجهاز الفراعنة في مدرجات الأهلي وبيراميدز

بالصور

وزير الدفاع يلتقي نظيره السنغافوري لبحث التعاون العسكري المشترك.. فيديو وصور

وزير الدفاع يلتقي نظيره السنغافوري لبحث التعاون العسكري المشترك
وزير الدفاع يلتقي نظيره السنغافوري لبحث التعاون العسكري المشترك
وزير الدفاع يلتقي نظيره السنغافوري لبحث التعاون العسكري المشترك

فستان البولكا دوت يتصدر المشهد.. ليلى أحمد زاهر بإطلالة كلاسيكية من دبي

ليلى أحمد زاهر تخطف الأنظار بإطلالة كلاسيكية من دبي.. فستان البولكا دوت يتصدر المشهد
ليلى أحمد زاهر تخطف الأنظار بإطلالة كلاسيكية من دبي.. فستان البولكا دوت يتصدر المشهد
ليلى أحمد زاهر تخطف الأنظار بإطلالة كلاسيكية من دبي.. فستان البولكا دوت يتصدر المشهد

طريقة عمل سلطة الخريف.. وصفة صحية ومنعشة بمكونات موسمية غنية بالفوائد

طريقة عمل سلطة الخريف.. وصفة صحية ومنعشة بمكونات موسمية غنية بالفوائد
طريقة عمل سلطة الخريف.. وصفة صحية ومنعشة بمكونات موسمية غنية بالفوائد
طريقة عمل سلطة الخريف.. وصفة صحية ومنعشة بمكونات موسمية غنية بالفوائد

أمينة خليل تثير الجدل بفستان فالنتينو

أمينة خليل
أمينة خليل
أمينة خليل

فيديو

وزير الدفاع يلتقي نظيره السنغافوري لبحث التعاون العسكري المشترك

وزير الدفاع يلتقي نظيره السنغافوري لبحث التعاون العسكري المشترك.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. مجدي بدران

د. مجدى بدران يكتب: أنيميا الأطفال خطر صامت يهدد المخ والمناعة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مشروع محمد الخشت.. ثورة في قلب الإعصار

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: رأس المال العالمي أصبح أكثر انتقائية.. كيف تعزز مصر مكانتها على خريطة الاستثمار العالمي؟

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الاحتواء

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: اختار اللي يستاهل.. ولا تقف عندما يخذلك القريب

المزيد