قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وصول 3200 مهاجر إلى جزر الكناري.. وإسبانيا تعلن حالة الطوارئ الوطنية
قمة مشتعلة في برلين.. موعد مباراة ألمانيا وهولندا والقنوات الناقلة في دوري الأمم الأوروبية
وزير الدفاع يلتقي نظيره السنغافوري لبحث التعاون العسكري المشترك.. فيديو وصور
جامعة الدول العربية تؤكد ضرورة ترسيخ أسس التسامح والحوار
أبو العينين: إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء العام الماضي وفرت 8 مليارات جنيه
قفزة كبيرة في أجور القطاع الخاص.. اعرف هتقبض كام وموعد التطبيق
أبو العينين: الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات يفرضان تحديات جديدة.. والطاقة عالية الكفاءة أصبحت شرطا لجذب الاستثمارات العالمية
أبو العينين: كفاءة الطاقة مفتاح النهضة الصناعية وبوابة مصر إلى صناعات المستقبل
برلماني: فاقد الكهرباء في الإنتاج والتوزيع والسرقات يصل إلى 23%
طاقة النواب: تعديلات قانون الكهرباء تستهدف ترشيد الاستهلاك وخفض الأعباء عن المواطنين
تعاون بين مصر واليمن في مجال تمكين المرأة
اللحوم المعلقة في مرمى النيران.. مقترح ببيعها معبأة يشعل الخلاف بين نقيب الفلاحين والجزارين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

اللحوم المعلقة في مرمى النيران.. مقترح ببيعها معبأة يشعل الخلاف بين نقيب الفلاحين والجزارين

البقر
البقر
البهى عمرو

في الوقت الذي أصبحت فيه اللحوم عبئًا متزايدًا على موائد المصريين، مع وصول سعر الكيلو إلى نحو 450 جنيهًا في بعض الأسواق، اشتعل جدل جديد بين نقيب الفلاحين وشعبة القصابين حول الطريقة الأفضل لبيع اللحوم، بعدما طرح مقترح بالتحول إلى بيعها مجمدة أو مبردة داخل عبوات مغلقة ومدون عليها الوزن والمواصفات، بدلًا من عرضها معلقة ومكشوفة أمام محال الجزارة.

المقترح الذي يستهدف، بحسب مؤيديه، الحفاظ على سلامة اللحوم وإحكام الرقابة على جودتها وأسعارها، لم يمر دون اعتراض، إذ اعتبره رئيس شعبة القصابين غير كافي لمعالجة أزمة ارتفاع الأسعار، مؤكدًا أن تغيير طريقة البيع لن يخفض تكلفة اللحوم، لتفتح هذه التصريحات بابًا جديدًا للنقاش حول أسباب الغلاء والحلول الممكنة لتخفيف الأعباء عن المواطنين.

اللحوم المكشوفة قد تكون عرضة للميكروبات

اللحوم
لحوم


أكد حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، أنه يقترح بيع اللحوم مجمدة أو مبردة داخل عبوات مغلقة، على غرار ما يحدث في العديد من الدول، بدلًا من تعليقها أمام محال الجزارة، موضحًا أن عرض اللحوم مكشوفة قد يجعلها عرضة للميكروبات والأمراض.

وأشار إلى أن تعبئة اللحوم في عبوات مدون عليها الوزن والمواصفات من شأنها المساهمة في الحفاظ عليها لفترات أطول، وتوفير معلومات واضحة للمستهلك بشأن الكميات والأسعار، بما يعزز الشفافية داخل الأسواق.

بيطرى أسوان
لحوم

وأوضح أن أسعار اللحوم تصل إلى نحو 380 جنيهًا للكيلو في الريف و450 جنيهًا في المدن، معتبرًا أن السعر العادل للحوم الذكور الصغيرة لا يتجاوز 450 جنيهًا، بينما يتراوح سعر لحوم الإناث والماشية الكبيرة بين 380 و400 جنيه.

ارتفاع أسعار الماشية يثير التساؤلات حول هوامش الربح


وكشف نقيب الفلاحين أن سعر كيلو الماشية القائم ارتفع من 180 جنيهًا إلى ما بين 200 و210 جنيهات، في حين ظل سعر بيع اللحوم للمستهلك عند مستوى 450 جنيهًا، معتبرًا أن أي زيادات إضافية لا تستند إلى فروق حقيقية في الجودة تمثل استغلالًا للمستهلك.

وشدد على أن بيع كيلو لحوم الذكور الصغيرة بأكثر من 450 جنيهًا يعد سعرًا غير مبرر، خاصة أن اللحوم المعروضة في الأسواق ليست جميعها من الذكور الصغيرة التي تتميز بجودة أعلى.

شعبة القصابين ترفض المقترح: لن يخفض الأسعار


على الجانب الآخر، رفض مصطفى وهبة، رئيس شعبة القصابين، مقترح التحول إلى بيع اللحوم المبردة أو المجمدة، متسائلًا عن الجدوى من تطبيقه، في ظل وجود اللحوم المجمدة المستوردة بالفعل داخل الأسواق، والتي تُباع بأسعار أقل من اللحوم البلدية.

وأكد أن تغيير شكل عرض اللحوم أو طريقة تعبئتها لن يؤدي بالضرورة إلى انخفاض الأسعار، مشيرًا إلى أن الأزمة الحقيقية ترتبط بارتفاع تكاليف الإنتاج وتربية الماشية، وليس بطريقة عرض المنتج النهائي للمستهلك.

وأوضح أن الحل يكمن في التوسع في زراعة الأعلاف محليًا، وتحسين سلالات الماشية، وزيادة معدلات تحويل الأعلاف إلى لحوم، فضلًا عن الحد من ذبح الإناث للحفاظ على الثروة الحيوانية وزيادة المعروض من اللحوم.

 هامش الربح لا يتجاوز 10%


وفيما يتعلق باتهامات تحقيق الجزارين أرباحًا مبالغًا فيها، أكد رئيس شعبة القصابين أن هامش ربح الجزارين في القاهرة والجيزة يتراوح بين 7% و10%، موضحًا أنهم يتحملون الارتفاعات المتتالية في أسعار شراء الماشية وتكاليف التشغيل.

وأضاف أن الجزار أصبح في مواجهة مباشرة مع المستهلك، باعتباره الطرف الذي يتعامل معه المواطن عند شراء اللحوم، رغم أن ارتفاع الأسعار لا يعني بالضرورة تحقيقه أرباحًا كبيرة.

ولفت إلى أن بعض قطعيات اللحوم المميزة، مثل الفلتو والعرق الروستو ووش الفخدة، قد تصل أسعارها إلى 500 جنيه للكيلو، بسبب انخفاض نسبة الدهون بها وارتفاع قيمتها مقارنة بقطعيات أخرى.

بين سلامة الغذاء وخفض الأسعار.. أين يكمن الحل؟


وبين مقترح نقيب الفلاحين بتغيير منظومة عرض وبيع اللحوم، وتحفظ شعبة القصابين على جدواه الاقتصادية، تتواصل أزمة الأسعار باعتبارها التحدي الأهم أمام المستهلك المصري.

ففي الوقت الذي تمثل فيه التعبئة والتبريد وسائل يمكن أن تسهم في تحسين تداول اللحوم والحفاظ على جودتها، تظل معالجة ارتفاع الأسعار مرتبطة بعوامل أوسع، تشمل تكلفة الأعلاف والإنتاج، وتحسين السلالات، وزيادة المعروض، وتعزيز الرقابة على الأسواق.

اللحوم نقيب الفلاحين الجزارين القصابين شعبة القصابين اللحوم مجمدة الجزارة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صلاح

عامر العمايرة يكشف مفاجأة بشأن أهداف محمد صلاح مع منتخب مصر أمام تشاد

الذهب

الجرام بـ 5000 جنيه.. انخفاض سعر الذهب اليوم

طقس اليوم

تحذيرات بشأن طقس اليوم.. ظاهرة خطيرة تستمر 8 ساعات وأمطار على هذه المناطق

راندا المنشاوي

هنحاول نعوض أي خطأ.. وزيرة الإسكان تعتذر على الهواء

محمد صلاح

الأموال قادمة.. رسالة محمد صلاح للاعبي منتخب الناشئين قبل كأس العالم

أسعار الدواجن

نزلت 5 جنيهات دفعة واحدة.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

النبي يقرأ قبل النوم

ماذا كان النبي يقرأ قبل النوم؟.. 11 سورة قصيرة لا يعرفها الكثير

البنزين

بعد القرارات الجديدة.. أسعار البنزين والسولار اليوم

ترشيحاتنا

مرصد الأزهر

مرصد الأزهر: مبادرة «اسمع وتكلم» تستهدف حماية الشباب من الأفكار المتطرفة

المكملات الغذائية

أموال مجمدة ومنتجات يلتهمها العمر الافتراضي.. تحذير من أزمة تضرب مصانع المكملات الغذائية

الشبورة المائية

الأرصاد تحذر من الشبورة المائية الكثيفة خلال الـ48 ساعة المقبلة.. وتكشف خريطة انتشارها

بالصور

وزير الدفاع يلتقي نظيره السنغافوري لبحث التعاون العسكري المشترك.. فيديو وصور

وزير الدفاع يلتقي نظيره السنغافوري لبحث التعاون العسكري المشترك
وزير الدفاع يلتقي نظيره السنغافوري لبحث التعاون العسكري المشترك
وزير الدفاع يلتقي نظيره السنغافوري لبحث التعاون العسكري المشترك

فستان البولكا دوت يتصدر المشهد.. ليلى أحمد زاهر بإطلالة كلاسيكية من دبي

ليلى أحمد زاهر تخطف الأنظار بإطلالة كلاسيكية من دبي.. فستان البولكا دوت يتصدر المشهد
ليلى أحمد زاهر تخطف الأنظار بإطلالة كلاسيكية من دبي.. فستان البولكا دوت يتصدر المشهد
ليلى أحمد زاهر تخطف الأنظار بإطلالة كلاسيكية من دبي.. فستان البولكا دوت يتصدر المشهد

طريقة عمل سلطة الخريف.. وصفة صحية ومنعشة بمكونات موسمية غنية بالفوائد

طريقة عمل سلطة الخريف.. وصفة صحية ومنعشة بمكونات موسمية غنية بالفوائد
طريقة عمل سلطة الخريف.. وصفة صحية ومنعشة بمكونات موسمية غنية بالفوائد
طريقة عمل سلطة الخريف.. وصفة صحية ومنعشة بمكونات موسمية غنية بالفوائد

أمينة خليل تثير الجدل بفستان فالنتينو

أمينة خليل
أمينة خليل
أمينة خليل

فيديو

وزير الدفاع يلتقي نظيره السنغافوري لبحث التعاون العسكري المشترك

وزير الدفاع يلتقي نظيره السنغافوري لبحث التعاون العسكري المشترك.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. مجدي بدران

د. مجدى بدران يكتب: أنيميا الأطفال خطر صامت يهدد المخ والمناعة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مشروع محمد الخشت.. ثورة في قلب الإعصار

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: رأس المال العالمي أصبح أكثر انتقائية.. كيف تعزز مصر مكانتها على خريطة الاستثمار العالمي؟

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الاحتواء

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: اختار اللي يستاهل.. ولا تقف عندما يخذلك القريب

المزيد