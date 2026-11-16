قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الدفاع يلتقي نظيره السنغافوري لبحث التعاون العسكري المشترك.. فيديو وصور
جامعة الدول العربية تؤكد ضرورة ترسيخ أسس التسامح والحوار
أبو العينين: إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء العام الماضي وفرت 8 مليارات جنيه
قفزة كبيرة في أجور القطاع الخاص.. اعرف هتقبض كام وموعد التطبيق
أبو العينين: الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات يفرضان تحديات جديدة.. والطاقة عالية الكفاءة أصبحت شرطا لجذب الاستثمارات العالمية
أبو العينين: كفاءة الطاقة مفتاح النهضة الصناعية وبوابة مصر إلى صناعات المستقبل
برلماني: فاقد الكهرباء في الإنتاج والتوزيع والسرقات يصل إلى 23%
طاقة النواب: تعديلات قانون الكهرباء تستهدف ترشيد الاستهلاك وخفض الأعباء عن المواطنين
تعاون بين مصر واليمن في مجال تمكين المرأة
اللحوم المعلقة في مرمى النيران.. مقترح ببيعها معبأة يشعل الخلاف بين نقيب الفلاحين والجزارين
مع سحب المصرية.. السماح لـ 21 مواطنا بالتجنس بجنسيات أجنبية
الدولار واليورو بكام؟.. أسعار العملات اليوم الاثنين في البنوك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

بعد 9 أيام في المستشفى.. والد تلميذ كفر منصور يكشف تفاصيل اعتداء مدرس على نجله وإصابته بنزيف داخلي بالمثانة والكليتين

والد تلميذ كفر منصور
والد تلميذ كفر منصور
إبراهيم الهواري

كشف والد التلميذ ضحية واقعة الاعتداء داخل مدرسة كفر منصور الابتدائية التابعة لإدارة كفر شكر التعليمية بمحافظة القليوبية، تفاصيل جديدة بشأن تعرض نجله للضرب على يد أحد المدرسين داخل الفصل، مؤكدًا استمرار حجز الطفل بمستشفى التأمين الصحي ببنها لليوم التاسع، إثر إصابته بنزيف داخلي بالمثانة والكليتين.


وقال والد الطفل إن الواقعة بدأت عندما طلب نجله من المدرس السماح له بدخول الحمام، إلا أن المدرس اعتدى عليه باستخدام قبضة يده «البوكس» في جانبه، ثم انهال عليه بالضرب بالعصا، ما أدى إلى سقوطه أرضًا.

وأضاف الأب أنه فوجئ بعودة نجله من المدرسة في نحو الساعة الحادية عشرة صباحًا، وهو يعاني من حالة إعياء شديدة ونزيف، الأمر الذي دفعه إلى نقله على الفور إلى المستشفى لتلقي العلاج، حيث كشفت الفحوص الطبية عن إصابته بنزيف داخلي في المثانة والكليتين.

وأشار إلى أن النيابة العامة باشرت التحقيق في الواقعة، واستمعت إلى أقوال أحد زملاء نجله، الذي شهد واقعة الاعتداء، مؤكدًا أن الشاهد أدلى بأقواله حول تعدي المدرس على الطفل بالضرب في جانبه وسقوطه أرضًا.

وطالب والد الطفل بمحاسبة المدرس المتهم ومجازاته قانونيًا، مؤكدًا تمسكه بالحصول على حق نجله، لافتًا إلى تحرير محضر بالواقعة، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المدرس، فيما تواصل النيابة العامة تحقيقاتها لكشف ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

من ناحية أخرى أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية استبعاد المدرس المتهم بالاعتداء على تلميذ بالصف الثالث الابتدائي بمدرسة كفر منصور التابعة لإدارة كفر شكر التعليمية، ونقله إلى ديوان الإدارة التعليمية، لحين الانتهاء من التحقيقات في الواقعة.

وأكدت المديرية أن القرار يأتي على خلفية واقعة تعدي المدرس على التلميذ، ما أسفر عن إصابته بنزيف داخلي بالمثانة والكليتين، وفقًا لما ورد بشأن الحالة، وذلك لحين انتهاء التحقيقات واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة
وشهدت مدرسة كفر منصور الابتدائية التابعة لإدارة كفر شكر التعليمية بمحافظة القليوبية، واقعة اعتداء على تلميذ بالصف الثالث الابتدائي، أسفرت عن إصابته بنزيف داخلي بالمثانة والكليتين، بعدما اتهم ولي أمره أحد المعلمين بالتعدي عليه بالضرب في منطقة أسفل البطن، بسبب طلبه دخول دورة المياه داخل المدرسة.

وتلقت مديرية أمن القليوبية إخطارًا من ولي أمر الطالب «إياد عمرو أمين»، يتضرر فيه من تعرض نجله، المقيد بالصف الثالث الابتدائي، للاعتداء بالضرب داخل الفصل الدراسي على يد أحد المعلمين، ويدعى «ع. م. ع»، باستخدام الذراع واليدين في منطقة أسفل البطن.

القليوبية محافظة القليوبية مدرسة كفر منصور الابتدائية كفر شكر مستشفى التأمين الصحي ببنها

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صلاح

عامر العمايرة يكشف مفاجأة بشأن أهداف محمد صلاح مع منتخب مصر أمام تشاد

الذهب

الجرام بـ 5000 جنيه.. انخفاض سعر الذهب اليوم

طقس اليوم

تحذيرات بشأن طقس اليوم.. ظاهرة خطيرة تستمر 8 ساعات وأمطار على هذه المناطق

راندا المنشاوي

هنحاول نعوض أي خطأ.. وزيرة الإسكان تعتذر على الهواء

محمد صلاح

الأموال قادمة.. رسالة محمد صلاح للاعبي منتخب الناشئين قبل كأس العالم

أسعار الدواجن

نزلت 5 جنيهات دفعة واحدة.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

النبي يقرأ قبل النوم

ماذا كان النبي يقرأ قبل النوم؟.. 11 سورة قصيرة لا يعرفها الكثير

البنزين

بعد القرارات الجديدة.. أسعار البنزين والسولار اليوم

ترشيحاتنا

حسين فهمي

حسين فهمي يفتتح الدورة الثانية عشرة من ملتقى القاهرة السينمائي بمشاركة 17 مشروعًا من 12 دولة

مروان خوري

مروان خوري: تعرضت لمحاولات لمنعي من الغناء

ماري كويني

فى ذكراها.. حكاية زواج ماري كويتي وأحمد جلال ورحلتها الفنية

بالصور

فستان البولكا دوت يتصدر المشهد.. ليلى أحمد زاهر بإطلالة كلاسيكية من دبي

ليلى أحمد زاهر تخطف الأنظار بإطلالة كلاسيكية من دبي.. فستان البولكا دوت يتصدر المشهد
ليلى أحمد زاهر تخطف الأنظار بإطلالة كلاسيكية من دبي.. فستان البولكا دوت يتصدر المشهد
ليلى أحمد زاهر تخطف الأنظار بإطلالة كلاسيكية من دبي.. فستان البولكا دوت يتصدر المشهد

طريقة عمل سلطة الخريف.. وصفة صحية ومنعشة بمكونات موسمية غنية بالفوائد

طريقة عمل سلطة الخريف.. وصفة صحية ومنعشة بمكونات موسمية غنية بالفوائد
طريقة عمل سلطة الخريف.. وصفة صحية ومنعشة بمكونات موسمية غنية بالفوائد
طريقة عمل سلطة الخريف.. وصفة صحية ومنعشة بمكونات موسمية غنية بالفوائد

أمينة خليل تثير الجدل بفستان فالنتينو

أمينة خليل
أمينة خليل
أمينة خليل

الدهون تنخفض خلال 8 أسابيع.. عادات يومية تساعد على تحسين صحة الكبد

دهون الكبد قد تنخفض خلال 8 أسابيع.. عادات يومية تساعد على تحسين صحة الكبد
دهون الكبد قد تنخفض خلال 8 أسابيع.. عادات يومية تساعد على تحسين صحة الكبد
دهون الكبد قد تنخفض خلال 8 أسابيع.. عادات يومية تساعد على تحسين صحة الكبد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. مجدي بدران

د. مجدى بدران يكتب: أنيميا الأطفال خطر صامت يهدد المخ والمناعة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مشروع محمد الخشت.. ثورة في قلب الإعصار

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: رأس المال العالمي أصبح أكثر انتقائية.. كيف تعزز مصر مكانتها على خريطة الاستثمار العالمي؟

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الاحتواء

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: اختار اللي يستاهل.. ولا تقف عندما يخذلك القريب

المزيد