بعد 9 أيام في المستشفى.. والد تلميذ كفر منصور يكشف تفاصيل اعتداء مدرس على نجله وإصابته بنزيف داخلي بالمثانة والكليتين

كشف والد التلميذ ضحية واقعة الاعتداء داخل مدرسة كفر منصور الابتدائية التابعة لإدارة كفر شكر التعليمية بمحافظة القليوبية، تفاصيل جديدة بشأن تعرض نجله للضرب على يد أحد المدرسين داخل الفصل، مؤكدًا استمرار حجز الطفل بمستشفى التأمين الصحي ببنها لليوم التاسع، إثر إصابته بنزيف داخلي بالمثانة والكليتين.



وقال والد الطفل إن الواقعة بدأت عندما طلب نجله من المدرس السماح له بدخول الحمام، إلا أن المدرس اعتدى عليه باستخدام قبضة يده «البوكس» في جانبه، ثم انهال عليه بالضرب بالعصا، ما أدى إلى سقوطه أرضًا.

وأضاف الأب أنه فوجئ بعودة نجله من المدرسة في نحو الساعة الحادية عشرة صباحًا، وهو يعاني من حالة إعياء شديدة ونزيف، الأمر الذي دفعه إلى نقله على الفور إلى المستشفى لتلقي العلاج، حيث كشفت الفحوص الطبية عن إصابته بنزيف داخلي في المثانة والكليتين.

وأشار إلى أن النيابة العامة باشرت التحقيق في الواقعة، واستمعت إلى أقوال أحد زملاء نجله، الذي شهد واقعة الاعتداء، مؤكدًا أن الشاهد أدلى بأقواله حول تعدي المدرس على الطفل بالضرب في جانبه وسقوطه أرضًا.

وطالب والد الطفل بمحاسبة المدرس المتهم ومجازاته قانونيًا، مؤكدًا تمسكه بالحصول على حق نجله، لافتًا إلى تحرير محضر بالواقعة، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المدرس، فيما تواصل النيابة العامة تحقيقاتها لكشف ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

من ناحية أخرى أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية استبعاد المدرس المتهم بالاعتداء على تلميذ بالصف الثالث الابتدائي بمدرسة كفر منصور التابعة لإدارة كفر شكر التعليمية، ونقله إلى ديوان الإدارة التعليمية، لحين الانتهاء من التحقيقات في الواقعة.

وأكدت المديرية أن القرار يأتي على خلفية واقعة تعدي المدرس على التلميذ، ما أسفر عن إصابته بنزيف داخلي بالمثانة والكليتين، وفقًا لما ورد بشأن الحالة، وذلك لحين انتهاء التحقيقات واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة

وشهدت مدرسة كفر منصور الابتدائية التابعة لإدارة كفر شكر التعليمية بمحافظة القليوبية، واقعة اعتداء على تلميذ بالصف الثالث الابتدائي، أسفرت عن إصابته بنزيف داخلي بالمثانة والكليتين، بعدما اتهم ولي أمره أحد المعلمين بالتعدي عليه بالضرب في منطقة أسفل البطن، بسبب طلبه دخول دورة المياه داخل المدرسة.

وتلقت مديرية أمن القليوبية إخطارًا من ولي أمر الطالب «إياد عمرو أمين»، يتضرر فيه من تعرض نجله، المقيد بالصف الثالث الابتدائي، للاعتداء بالضرب داخل الفصل الدراسي على يد أحد المعلمين، ويدعى «ع. م. ع»، باستخدام الذراع واليدين في منطقة أسفل البطن.