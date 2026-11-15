شبورة مائية كثيفة على الطرق الزراعية بالقليوبية.. صور

شهدت طرق محافظة القليوبية، صباح اليوم الأحد، انتشار شبورة مائية كثيفة، تسببت في انخفاض مستوى الرؤية أمام قائدي السيارات، خاصة على الطريق الزراعي بنها – شبرا الخيمة وطريق بنها – شبرا الحر، وسط تحذيرات مرورية بضرورة توخي الحذر والالتزام بالسرعات المقررة، لتجنب وقوع الحوادث.



ولم تتلق غرفة عمليات محافظة القليوبية، حتى الآن، أي بلاغات بشأن وقوع حوادث مرورية نتيجة الشبورة المائية، فيما شهدت بعض الطرق كثافات مرورية متحركة بالتزامن مع انخفاض مستوى الرؤية.



وفي السياق ذاته، رفعت الإدارة العامة لمرور القليوبية درجة الاستعداد، ونشرت الأكمنة المتحركة وسيارات النجدة على الطرق الرئيسية والفرعية، للتعامل السريع مع أي طوارئ أو بلاغات، والعمل على تسيير الحركة المرورية والحفاظ على سلامة المواطنين.



وأهابت الإدارة العامة لمرور القليوبية بقائدي المركبات ضرورة توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة، خاصة على الطرق الفرعية ذات الاتجاه الواحد، والالتزام بالسرعات البطيئة، وترك مسافات أمان كافية بين السيارات، وعدم تخطي المركبات الأخرى أو التوقف المفاجئ على الطريق.



كما شددت على ضرورة استخدام الأنوار الأمامية المنخفضة والإضاءة الخلفية، والاسترشاد بالخطوط الأرضية، واستخدام آلة التنبيه على فترات متقطعة لتنبيه قائدي السيارات الآخرين، مع تجنب السرعات الزائدة والالتزام بالحارة المرورية، لحين انقشاع الشبورة وعودة مستوى الرؤية إلى طبيعته.