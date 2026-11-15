خبير: طرح بنك القاهرة بقيمة 36 مليار جنيه دفعة قوية لبرنامج الطروحات الحكومية

أكد الدكتور حسام عيد، الخبير الاقتصادي ومحلل أسواق المال، أن برنامج الطروحات الحكومية، واختيار بنك القاهرة ليكون أحد أبرز الطروحات المرتقبة، يمثل خطوة إيجابية لدعم سوق المال المصري، خاصة في ظل القيمة المستهدفة للطرح التي تبلغ نحو 36 مليار جنيه، بما يعزز من عمق السوق ويرفع من قدرته على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وقال عيد، خلال لقاء له لبرنامج “صباح البلد”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن برنامج الطروحات يسهم في زيادة رأس المال السوقي للبورصة المصرية، وتوسيع قاعدة الملكية، وإتاحة فرص استثمارية جديدة أمام المستثمرين، فضلًا عن تعزيز مستويات السيولة وتنشيط التداولات.

وأضاف أن صناديق الاستثمار تلعب دورًا مهمًا في تجميع المدخرات وتوجيهها نحو الاستثمار في مختلف القطاعات الاقتصادية، بما يسهم في دعم النشاط الاقتصادي وتنويع الأدوات الاستثمارية المتاحة أمام الأفراد والمؤسسات.

وأشار إلى تزايد أهمية صناديق الاستثمار المتخصصة، وعلى رأسها صناديق الاستثمار العقاري وصناديق الاستثمار في الذهب، باعتبارها أدوات تتيح للمستثمرين تنويع محافظهم الاستثمارية والاستفادة من الفرص المتاحة في الأسواق المختلفة.

تحويلها إلى فرص تمويلية تدعم الاقتصاد الوطني

وتابع أن التوسع في صناديق الاستثمار وتطوير برنامج الطروحات يمثلان محورين مهمين لتعزيز كفاءة سوق المال المصري، وزيادة قدرته على جذب المدخرات والاستثمارات وتحويلها إلى فرص تمويلية تدعم الاقتصاد الوطني.