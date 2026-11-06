مساعد رئيس الوزراء: طرح 45% من أسهم بنك القاهرة يحقق حصيلة 36 مليار جنيه

كشف الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، تفاصيل طرح 45% من أسهم بنك القاهرة في البورصة المصرية، موضحًا أن تعديل نسبة الطرح من 30% إلى 45% جاء استجابة لطلبات، وأن الملف تولاه فريق عمل ضم محافظ البنك المركزي وبنك مصر، باعتباره المالك لبنك القاهرة، إلى جانب بنكي الاستثمار «إي إف چي» و«سي آي كابيتال».

تغطية اكتتاب بنك القاهرة 7 مرات في الطرح الخاص و27 مرة في الطرح العام

وأضاف هاشم السيد، خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج «الصورة» عبر قناة «النهار»، أن بنك القاهرة شركة مساهمة مصرية مملوكة لبنك مصر، وكان مقيدًا قيدًا مؤقتًا في البورصة المصرية لمدة 9 سنوات.

وأشار إلى أن العمل على ترتيب الطرح بدأ خلال اجتماع مع محافظ البنك المركزي في أبريل الماضي، حيث جرى تحديد الأسبوع الأول من نوفمبر موعدًا لتنفيذه، وهو ما تحقق بالفعل يوم 2 نوفمبر، بحضور رئيس مجلس الوزراء، خلال احتفالية أقيمت في البورصة المصرية بهذه المناسبة.

وأوضح أن الطرح شمل 45% من أسهم البنك التي كانت مملوكة لبنك مصر، وانقسم إلى طرح خاص وآخر عام، حيث استحوذ الطرح الخاص على 95% من إجمالي الأسهم المطروحة، وجرى توجيهه إلى المؤسسات، ومن بينها مؤسسات مصرية وأجنبية.

وأكد أن تغطية الطرح الخاص بلغت 7 مرات، فيما وصلت تغطية الطرح العام إلى 27 مرة، معتبرًا أن هذه المعدلات تعكس نجاح العملية، رغم أن ظروف السوق لم تكن في أفضل حالاتها.

وشدد مساعد رئيس الوزراء على أن الطرح لم يتسبب في الضغط على السيولة في البورصة المصرية، خلافًا لما تردد بشأن اضطرار مستثمرين إلى بيع أسهمهم لتوفير الأموال اللازمة للاكتتاب.

وأوضح أن دخول البنك الأوروبي ومؤسسة التمويل الدولية، إلى جانب بنوك استثمار أجنبية، وفر حصيلة دولارية جيدة جدًا، مضيفًا أن 95% من نسبة الـ45% المطروحة جاءت من خلال المؤسسات والطرح الخاص، بما وفر تدفقات مالية من الخارج.

ولفت إلى أن نسبة الطرح العام لم تتجاوز 5% من إجمالي الأسهم المطروحة، بما يعادل 2.25% من إجمالي أسهم البنك، بقيمة بلغت نحو 1.8 مليار جنيه.

وأشار هاشم السيد إلى أن حصيلة طرح أسهم بنك القاهرة بلغت 36 مليار جنيه، معتبرًا أن العملية أُديرت بشكل جيد جدًا بعد انتظار استمر سنوات، بفضل جهود الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية ووحدة الشركات المملوكة للدولة بمجلس الوزراء، إلى جانب محافظ البنك المركزي وفريق بنك مصر، مؤكدًا رضاه عن النتائج التي تحققت.