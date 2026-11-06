مسؤول عسكري يمني: الحوثيون يتعمدون استهداف الأسواق الشعبية والمناطق المدنية لبث الرعب بين المدنيين

قال العميد عبد الباسط البحر، نائب رئيس التوجيه المعنوي بقيادة محور تعز، إن جماعة الحوثي تواصل استهداف الأسواق الشعبية المكتظة بالمدنيين والمنشآت المدنية، في إطار استراتيجية تعتمد على نشر الرعب والإرهاب وترويع السكان، موضحاً أن الجماعة تتعامل مع جميع اليمنيين باعتبارهم أعداء، ومع مختلف المناطق باعتبارها أهدافاً محتملة لهجماتها.

وأضاف البحر، في تصريحات لقناة القاهرة الإخبارية، أن جماعة الحوثي تتعمد توجيه صواريخ باليستية مدمرة وعابرة للحدود نحو القرى والمنازل والأحياء السكنية والأسواق المدنية، مشيراً إلى أن استخدام هذا النوع من الصواريخ بهذه الكثافة في حرب أهلية أمر غير مسبوق، إذ عادة ما تستخدم في الحروب بين الدول أو بين القارات.

وأكد نائب رئيس التوجيه المعنوي بقيادة محور تعز، أن استهداف المدنيين والمناطق المأهولة بالسكان؛ يعكس طبيعة الحرب التي تخوضها المليشيات الحوثية، لافتاً إلى أن الجماعة تتبع أسلوب حرب العصابات والميليشيات الإرهابية التي لا تضع حياة المدنيين في اعتبارها.

وأشار البحر إلى أن الحوثيين يسعون من خلال إراقة أكبر قدر من الدماء وإحداث دمار واسع إلى تحقيق صدى إعلامي أكبر، وتحقيق ما يعتبرونه انتصاراً إعلامياً، حتى لو كان ذلك على حساب أرواح المدنيين وسلامة السكان.