الأهلي يفوز على الزمالك في دوري المرتبط لكرة السلة

حقق الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي، الفوز على الزمالك بنتيجة 78-61، في المباراة التي أقيمت على صالة الزمالك بميت عقبة، في قمة الجولة الأولى من إياب الدور ربع النهائي لبطولة دوري المرتبط لكرة السلة لموسم 2026-2027.

وجاءت نتائج الفترات كالتالي: 20-14)، (39-25)، (59-43)، (78-61).

وفي مواجهة المرتبط للناشئين تحت 16 عامًا، حقق الأهلي الفوز على الزمالك بنتيجة 27/98.

وكانت مواجهة الذهاب بين الفريقين قد انتهت بفوز الأهلي بنتيجة 89-77، في المباراة التي أقيمت على صالة الأمير عبدالله الفيصل بمقر الأهلي بالجزيرة.

ويتواجد الفريقان في المجموعة الأولى بالدور ربع النهائي، رفقة فريقي الجزيرة وبتروجيت، فيما فيما تضم المجموعة الثانية فرق الاتحاد السكندري، والمصرية للاتصالات، وسموحة، وسبورتنج.

وتقام منافسات الدور ربع النهائي بمشاركة 8 فرق، تم تقسيمها إلى مجموعتين، حيث تضم كل مجموعة 4 فرق، تتنافس ذهابًا وإيابًا في منافسات الرجال والمرتبط للناشئين تحت 16 عامًا، على أن يتأهل متصدر ووصيف كل مجموعة إلى الدور نصف النهائي للمنافسة على اللقب.

وتنص لائحة المسابقة على أن الفائز في كل مباراة سواء في الرجال أو المرتبط، يحصل على نقطتين، فيما ينال المهزوم نقطة واحدة.