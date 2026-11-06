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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

طارق الشناوي: منى زكي صنعت أسطورة «علي» في «طالع نازل»

الفنانة منى زكي
الفنانة منى زكي
محمد كمال

أشاد الناقد الفني طارق الشناوي بمسلسل «طالع نازل» والفنانة منى زكي، معتبرًا أن العمل يقدم خروجًا عن القوالب التقليدية التي اعتادت عليها الدراما، ويطرح معالجة مختلفة لشخصية المرأة وقدرتها على مواجهة الرجل الذي ساهمت في صناعة نجاحه، كما أثنى على أداء فريق التمثيل ورؤية المخرج هاني خليفة والعناصر الفنية للعمل.

انتظروا مشاهدة أعمال منى زكي قبل توجيه الانتقادات إليها

وقال الشناوي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج «الصورة» عبر قناة «النهار»، إنه شاهد الحلقات الثماني الأولى من المسلسل، ووجد أنه من أكثر الأعمال التي تشهد خروجًا عن الحالة والقوالب التقليدية التي اعتادت عليها الدراما.

وأشار إلى أن منى زكي، من خلال شخصية «نورا»، صنعت شخصية «علي» وأسهمت في تكوينه ونجاحه، قبل أن تقرر هدم ما صنعته، في فكرة تشبه حكاية «بجماليون»، وكأنها تقول له: «أنا صنعتك وأنا كمان ههدك».

وأوضح الشناوي أن عمق الشخصية يظهر في إدراك «نورا» أنها لم تكن مجرد زوجة تقف بجوار زوجها، بل كانت وراء تفاصيل نجاحه؛ إذ تولت ترتيب الأمور المتعلقة بالمال والتعاقدات والدعاية، وسخّرت الإعلام لصالحه، ولذلك فإن الأسلحة التي استخدمتها لمساعدته على النجاح يمكن أن تتحول في لحظة إلى أدوات تضربه بها، وتنهي الأسطورة التي ساهمت في بنائها.

واعتبر أن هذه المعالجة تختلف عن نماذج الانتقام التي سبق تقديمها في الدراما، والتي اعتمدت على العنف الجسدي وتقطيع الجثث، موضحًا أن انتقام «نورا» يقوم على جعل «علي» يخسر كل ما حققه، بعدما كانت شريكة في صناعة نجاحه، وهو ما وصفه بأنه انطلاقة جيدة ومختلفة.

وأشاد الناقد الفني بأداء منى زكي وفريق الممثلين، مؤكدًا أن المخرج هاني خليفة من أكثر المخرجين قدرة على استخراج أفضل ما لدى الممثلين، لافتًا إلى أن اختيار الممثلين وتوزيع الأدوار جاءا بذكاء وإبداع، وأن العمل نجح في تقديم مستويات مميزة من الأداء التمثيلي.

كما أثنى على الموسيقى التي وضعها أمين بوحافة، موضحًا أنها ليست مجرد موسيقى تصويرية تُستخدم بالطريقة التقليدية؛ بل تحمل بعدًا أعمق يرتبط بطبيعة البطل نفسه، الذي يعمل موسيقيًا، وهو ما يمنح توظيف الموسيقى في العمل خصوصية إضافية، إلى جانب التفاصيل الفنية الأخرى.

وفي سياق آخر، انتقد الشناوي ما وصفه بتعرض منى زكي لضربات نقدية عشوائية ومسبقة خلال السنوات الأخيرة، مؤكدًا أنه يدافع عن حرية النقد حتى آخر لحظة، لكنه يرى ضرورة مشاهدة العمل أولًا قبل توجيه الانتقادات إليه، بدلًا من إصدار أحكام مسبقة على الفنانة وأعمالها.

وأشار إلى أنه لاحظ تكرار هذه الانتقادات قبل مشاهدة أعمال منى زكي، متسائلًا عن سبب الاستعجال في مهاجمتها، وداعيًا إلى الانتظار ومشاهدة العمل أولًا، ثم إبداء الرأي فيه.

طالع نازل منى زكي طارق الشناوي هاني خليفة

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