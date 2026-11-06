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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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سعر الدولار في مصر يسجل خسائر كبيرة.. 100 دولار بكام انهاردة؟

سعر الدولار
سعر الدولار
عبد العزيز جمال

استقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري خلال تعاملات الجمعة 6 نوفمبر 2026 بعد تراجعه أكثر من 3 جنيهات، بالتزامن مع العطلة الأسبوعية للبنوك، وسط تباين محدود في أسعار الشراء والبيع بين البنوك.

جاء ذلك بعد تراجع العملة الأمريكية خلال نهاية تعاملات الأسبوع، عندما سجلت مستويات قرب 53 جنيهًا في بعض البنوك، مواصلة انخفاضها بعدما تجاوزت مستويات 56 جنيهًا قبل أيام.
 

رسميا الآن| سعر الدولار اليوم الإثنين 24-2-2025 بعد بيان البنك المركزي

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي والبنوك الكبرى

سجل سعر الدولار اليوم في عدد من البنوك المستويات التالية:

  • البنك المركزي المصري: 53.78 جنيه للشراء، و54.01 جنيه للبيع.
  • البنك الأهلي المصري: 53.87 جنيه للشراء، و53.97 جنيه للبيع.
  • بنك مصر: 53.87 جنيه للشراء، و53.97 جنيه للبيع.
  • بنك الإسكندرية: 53.77 جنيه للشراء، و53.87 جنيه للبيع.
  • البنك التجاري الدولي CIB: 53.80 جنيه للشراء، و53.90 جنيه للبيع.

وتوضح هذه الأسعار أن بنك الإسكندرية يقدم أقل سعر بيع بين البنوك الخمسة المذكورة، عند 53.87 جنيه، يليه البنك التجاري الدولي بسعر 53.90 جنيه، بينما يصل سعر البيع في البنك المركزي إلى 54.01 جنيه.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي وبنك البركة وقناة السويس

امتد التباين في أسعار العملة الأمريكية إلى عدد آخر من البنوك، وجاءت الأسعار المعلنة كالتالي:

  • مصرف أبو ظبي الإسلامي: 54.67 جنيه للشراء، و54.77 جنيه للبيع.
  • بنك البركة: 53.85 جنيه للشراء، و53.95 جنيه للبيع.
  • بنك قناة السويس: 53.90 جنيه للشراء، و54 جنيهًا للبيع.

وبحسب هذه الأسعار، يصل سعر بيع الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي إلى 54.77 جنيه، وهو أعلى مستوى بين البنوك المدرجة في القائمة، بينما يسجل بنك الإسكندرية أقل سعر بيع عند 53.87 جنيه.

كم تبلغ تكلفة شراء 100 دولار من البنوك؟

تختلف تكلفة شراء 100 دولار من بنك إلى آخر بحسب سعر البيع المعلن، إذ يدفع العميل قيمة العملة وفق السعر الذي يحدده البنك لبيع الدولار.
 

سعر الدولار أمام الجنيه المصري

وتبلغ تكلفة شراء 100 دولار :

  • بنك الإسكندرية: 5387 جنيهًا.
  • البنك التجاري الدولي CIB: 5390 جنيهًا.
  • بنك البركة: 5395 جنيهًا.
  • البنك الأهلي المصري: 5397 جنيهًا.
  • بنك مصر: 5397 جنيهًا.
  • بنك قناة السويس: 5400 جنيه.
  • البنك المركزي المصري: 5401 جنيه.
  • مصرف أبو ظبي الإسلامي: 5477 جنيهًا.

تراجع الدولار بعد مستويات تجاوزت 56 جنيهًا

يأتي استقرار سعر الدولار اليوم بعد تراجع العملة الأمريكية خلال تعاملات الخميس، عندما سجلت مستويات قرب 53 جنيهًا في بعض البنوك، مواصلة انخفاضها بعدما تجاوزت مستويات 56 جنيهًا قبل أيام.

وتعكس التحركات الأخيرة تغيرات في سوق الصرف، بالتزامن مع تطورات مؤشرات النقد الأجنبي في مصر، ومن بينها ارتفاع الاحتياطي النقدي وزيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج.

احتياطي النقد الأجنبي في مصر يرتفع إلى 57.5 مليار دولار

ارتفع احتياطي النقد الأجنبي في مصر إلى نحو 57.5 مليار دولار بنهاية أكتوبر 2026، مقابل 57.35 مليار دولار في سبتمبر، بزيادة بلغت 152 مليون دولار على أساس شهري.

وشهدت مكونات الاحتياطي تحركات متفاوتة خلال الشهر، إذ ارتفعت أرصدة العملات الأجنبية، في الوقت الذي تراجعت فيه أرصدة الذهب وحقوق السحب الخاصة لدى صندوق النقد الدولي.

وجاءت أبرز التغيرات في مكونات الاحتياطي كالتالي:

  • أرصدة العملات الأجنبية: ارتفعت إلى 40.06 مليار دولار بنهاية أكتوبر، مقابل 39.29 مليار دولار في سبتمبر، بزيادة بلغت 768 مليون دولار.
  • أرصدة الذهب: تراجعت إلى 16.84 مليار دولار، مقابل 17.46 مليار دولار في سبتمبر، بانخفاض قدره 613 مليون دولار.
  • حقوق السحب الخاصة: انخفضت إلى 599 مليون دولار في أكتوبر، مقابل 602 مليون دولار خلال سبتمبر.

وفي سياق تعزيز الاحتياطيات، أضاف البنك المركزي المصري 3408 أونصات من الذهب إلى حيازاته خلال أكتوبر الماضي، ليرتفع إجمالي ما يمتلكه إلى نحو 4.18 مليون أونصة.
 

رسميا الآن| سعر الدولار اليوم الإثنين 24-2-2025 بعد بيان البنك المركزي

صافي الاحتياطي الدولي يرتفع 7.43 مليار دولار خلال عام

سجل صافي الاحتياطي الدولي في مصر زيادة بنحو 7.43 مليار دولار خلال 12 شهرًا، مقارنة بنحو 50.07 مليار دولار في أكتوبر 2025، محققًا نموًا بنسبة 14.8%.

كما ارتفع الاحتياطي منذ بداية عام 2026 بنحو 4.75 مليار دولار، مقارنة بمستواه في نهاية ديسمبر 2025، عندما سجل نحو 52.75 مليار دولار.

وتأتي هذه الزيادة في ظل تحسن عدد من مصادر النقد الأجنبي، ومن بينها تحويلات المصريين العاملين بالخارج، التي سجلت مستويات مرتفعة خلال الأشهر الأولى من العام.

تحويلات المصريين بالخارج تقفز إلى 33.9 مليار دولار

سجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج ارتفاعًا ملحوظًا خلال أول 8 أشهر من عام 2026، إذ زادت بنسبة 27.2% لتصل إلى نحو 33.9 مليار دولار، مقابل 26.6 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق.

كما ارتفعت التحويلات خلال أغسطس 2026 بمعدل 21.7%، لتصل إلى نحو 4.2 مليار دولار، مقارنة بنحو 3.5 مليار دولار خلال أغسطس 2025.

وتعكس هذه الأرقام استمرار نمو تدفقات تحويلات العاملين بالخارج، باعتبارها أحد مصادر النقد الأجنبي المهمة للاقتصاد المصري.

تحويلات المصريين بالخارج تسجل 47.3 مليار دولار في العام المالي

على مستوى العام المالي، ارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى 47.3 مليار دولار خلال العام المالي 2025-2026، مقارنة بنحو 36.5 مليار دولار في العام المالي 2024-2025، بزيادة بلغت 29.6%.

وسجلت التحويلات خلال عام 2025 تدفقات قياسية هي الأعلى على الإطلاق، بعدما ارتفعت بنسبة 40.5% لتصل إلى نحو 41.5 مليار دولار، مقابل 29.6 مليار دولار خلال عام 2024.

وتأتي هذه المؤشرات بالتزامن مع تحركات سعر الدولار أمام الجنيه، وارتفاع الاحتياطي النقدي، بما يسلط الضوء على تطور موارد النقد الأجنبي خلال الفترة الأخيرة.
 

سعر الدولار اليوم

ماذا تعني هذه المؤشرات بالنسبة إلى سعر الدولار؟

يظل سعر الدولار اليوم متأثرًا بمجموعة من العوامل المرتبطة بحركة العرض والطلب على العملة الأجنبية، وتدفقات النقد الأجنبي، ومستويات الاحتياطي الدولي، إلى جانب تعاملات البنوك.

ويشير ارتفاع الاحتياطي النقدي وزيادة تحويلات المصريين بالخارج إلى تحسن في بعض مصادر النقد الأجنبي، لكن هذه المؤشرات لا تعني بالضرورة تحرك سعر الصرف في اتجاه واحد، إذ تتداخل معها عوامل أخرى تحدد مستويات التداول داخل البنوك.

ومع استمرار العطلة الأسبوعية، تظل الأسعار المعلنة هي المستويات المسجلة خلال آخر تعاملات البنوك، على أن تتضح أي تغييرات جديدة مع استئناف العمل.

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