سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الجمعة 6-11-2026

تراجع سعر الدولار في مصر خلال تعاملات الأسبوع الماضي ليسجل الآن 53.93 جنيه بحسب أحدث بيانات السوق المصرفي.

وخلال السطور التالية نستعرض سعر الدولار مقابل الجنيه المصري مستهل تعاملات الجمعة 6 نوفمبر 2026، وفقا لاخر تحديثات البنوك.

بلغ أعلى سعر لشراء الدولار في البنوك 54.67 جنيه، وأقل سعر بيع 53.87 جنيه.

أسعار الدولار اليوم في مصر

استقر سعر الدولار الأمريكي في بنك أبوظبي الإسلامي (ADIB)، عند 54.67 جنيه للشراء، و54.77 جنيه للبيع.

وصل سعر الدولار في بنك قناة السويس إلى 53.90 جنيه للشراء و54.00 جنيه للبيع.

وتساوى سعر الدولار في بنوك نكست والمصري الخليجي والشركة المصرفية (SAIB) والعربي الأفريقي والمصرف المتحد وفيصل وHSBC، عند 53.87 جنيه للشراء و53.97 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في بنوك الأهلي المصري ومصر والتنمية الصناعية والعقاري المصري العربي نحو 53.87 جنيه للشراء و53.97 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي حوالى 53.85 جنيه للشراء و53.94 جنيه للبيع.

وسجل سعر شراء الدولار في بنوك البركة وبيت التمويل الكويتي (KFH) وقطر الوطني (QNB) وكريدي أجريكول نحو 53.85 جنيه و53.95 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في المصرف العربي الدولي عند 53.84 جنيه للشراء و53.94 جنيه للبيع.

وبلغ سعر العملة الخضراء في بنوك الكويت الوطني وأبوظبي الأول، نحو 53.83 جنيه للشراء و53.93 جنيه للبيع.

وفي بنوك أبوظبي التجاري والتجاري الدولي تداول الدولار عن 53.80 جنيه للشراء و53.90 جنيه للبيع.

وسجل الدولار أقل سعرا بيعا وشراء في في بنكي التعمير والإسكان والإسكندرية عند 53.77 جنيه للشراء و53.87 جنيه للبيع.

سعر الدولار رسمياً في البنك المركزي

هبط سعر الدولار رسمياً في البنك المركزي المصري إلى 53.87 جنيه للشراء و54.01 جنيه للبيع.

تراجع أسبوعي

وانخفض سعر الدولار رسمياً على مدار تعاملات الأسبوع الجاري بقيمة 1.85 جنيه شراءً وبيعاً، بنسبة 3.3%.