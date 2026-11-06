من محراب الصلاة إلى محراب العمل.. رسالة مهمة عن العبادة

أكد الدكتور حسن القصبي، أستاذ الحديث الشريف وعلومه بجامعة الأزهر الشريف، أن العمل في الإسلام يعد عبادة إذا التزم الإنسان فيه بما أمر الله به، مشيرًا إلى أن مفهوم العبادة لا يقتصر على الصلاة والصيام والزكاة والحج، وإنما يشمل مختلف جوانب الحياة.

وأضاف الدكتور حسن القصبي، خلال لقائه مع الإعلامي محمد جوهر ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، أن الإنسان يعبد الله في محراب الصلاة والعمل والعلاقات والمعاملات، موضحًا أن كل ما أمرنا الله به يمثل مجالًا للعبادة.

وأشار إلى أن التعامل مع العمل باعتباره عبادة يجعل الإنسان أكثر حرصًا على الإخلاص والأمانة، لأنه يستشعر مراقبة الله سبحانه وتعالى، ولا ينتظر وجود رقيب من البشر حتى يؤدي واجباته.

واستشهد بقوله تعالى: «فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله»، موضحًا أن الآية تشير إلى الانتقال من محراب الصلاة إلى محراب العمل والسعي في الأرض.

وأوضح أن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان ليعمر الأرض ويستخرج خيراتها، لافتًا إلى أن الزراعة والمعادن والثروات الموجودة في باطن الأرض تحتاج إلى جهد الإنسان وعمله حتى ينتفع بها ويحقق عمارة الأرض.