وليد صلاح عبداللطيف: الزمالك يقدم نتائج جيدة رغم ضعف المستوى الفني

أكد وليد صلاح عبداللطيف، نجم الزمالك السابق، أن الفريق الأبيض يقدم مسيرة جيدة في مختلف البطولات التي يشارك بها منذ بداية الموسم، مشيرًا إلى نجاحه في تحقيق نتائج لم يكن كثيرون يتوقعونها، رغم أن الأداء لم يصل إلى المستوى المأمول حتى الآن.

وقال وليد صلاح عبداللطيف، خلال تصريحاته ببرنامج «مودرن سبورتس»، إن تتويج الزمالك بلقب الدوري في الموسم الماضي يمثل إنجازًا كبيرًا، خاصة في ظل الظروف التي أحاطت بالفريق، مؤكدًا أن الأبيض يمتلك مجموعة من العناصر الجيدة التي تجعله قادرًا على المنافسة على اللقب مجددًا.

وأضاف أن تصعيد عدد من الناشئين الواعدين يمثل نقطة إيجابية، ويمكن أن يمنح الفريق حلولًا إضافية خلال المرحلة المقبلة، لا سيما مع حاجة القائمة إلى عناصر قادرة على تحمل ضغط المنافسات المختلفة.

وتطرق نجم الزمالك السابق إلى مجموعة الفريق في البطولة الإفريقية، مؤكدًا أن الأبيض وقع في مجموعة صعبة، وأن المنافسة القارية تتطلب امتلاك قدر كبير من الخبرات، وهو ما يمثل تحديًا للفريق في ظل افتقاده بعض الخبرات الكبيرة اللازمة لخوض مثل هذه المواجهات.

واختتم وليد صلاح عبداللطيف تصريحاته بالتأكيد على أن قدرة الزمالك على مواصلة المنافسة محليًا وقاريًا ستتوقف على مدى استغلاله للعناصر المتاحة، وقدرته على التعامل مع صعوبة المباريات المقبلة.