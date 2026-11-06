المرشحون لخلافة حسام حسن في تدريب منتخب مصر.. ما الأسماء المطروحة؟

بدأت ملامح المنافسة على منصب المدير الفني لمنتخب مصر في الظهور، بالتزامن مع تصاعد الأنباء بشأن احتمالية رحيل حسام حسن عن قيادة الفراعنة خلال الفترة المقبلة، في ظل وجود اتجاه داخل الاتحاد المصري لكرة القدم لإجراء تغييرات على الجهاز الفني.

وتتصدر الأسماء المصرية قائمة المرشحين لخلافة حسام حسن، حيث كشف الإعلامي أمير هشام عن دخول حسام البدري وعلي ماهر ضمن أبرز الخيارات المطروحة لتولي المهمة، حال اتخاذ قرار بإنهاء تجربة الجهاز الفني الحالي.

شوقي غريب مرشح لقيادة المنتخب مؤقتًا

وفي السياق ذاته، كشفت تقارير صحفية أن شوقي غريب يأتي ضمن الأسماء المطروحة لقيادة منتخب مصر بشكل مؤقت، حال رحيل حسام حسن قبل مواجهتي مالاوي المقبلتين، لحين حسم هوية المدير الفني الجديد بصورة نهائية.

وأشارت التقارير إلى أن حسام البدري وعلي ماهر يتصدران الترشيحات لتولي القيادة الفنية خلال المرحلة المقبلة، مع وجود توجه داخل اتحاد الكرة للاعتماد على مدرب وطني بدلًا من التعاقد مع مدير فني أجنبي.

هل يتولى مدرب أجنبي تدريب منتخب مصر؟

ورغم طرح خيار الاستعانة بمدير فني أجنبي ضمن السيناريوهات المحتملة، فإن التقارير المتداولة لم تكشف عن أسماء أجنبية محددة دخلت دائرة الترشيحات بشكل واضح، في الوقت الذي تبدو فيه كفة المدرب المصري هي الأرجح حتى الآن.

وكانت تقارير صحفية قد تحدثت عن اتجاه داخل اتحاد الكرة لإنهاء مهمة حسام حسن وجهازه المعاون، إلا أن القرار النهائي بشأن مستقبل المدير الفني وموعد رحيله لم يُعلن رسميًا حتى الآن.

ومن المنتظر أن تتضح الصورة خلال الفترة المقبلة، سواء باستمرار حسام حسن في قيادة المنتخب أو الاستقرار على بديل جديد، في ظل ارتباط الفراعنة بمواجهتي مالاوي ضمن التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2027.