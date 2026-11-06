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سحب ممطرة تتدفق على السواحل وأمطار غزيرة تتقدم بأغلب الأنحاء | طقس اليوم
سحب ممطرة تتدفق على السواحل وأمطار غزيرة تتقدم بأغلب الأنحاء| الطقس
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

سحب ممطرة تتدفق على السواحل وأمطار غزيرة تتقدم بأغلب الأنحاء | طقس اليوم

الطقس في مصر
الطقس في مصر
نورهان خفاجي

نشرت هيئة الأرصاد الجوية، صورًا للأقمار الصناعية وخرائط الطقس، تشير إلى استمرار تدفق السحب الممطرة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى خاصة محافظة الإسكندرية يصاحبها فرص أمطار متوسطة تغزر أحياناً.

قالت هيئة الأرصاد، إنه من المتوقع تقدم السحب الممطرة إلى المناطق الداخلية ولكن تكون أقل حدة، كما تنشط الرياح على شمال البلاد وعلى مسطح البحر المتوسط مما يعمل على اضطراب الملاحة البحرية على بعض السواطئ.

حالة الطقس اليوم الجمعة

أوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن الطقس اليوم، يشهد استمرار الانخفاض التدريجي في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، يصاحب ذلك فرص أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من شمال البلاد.

ويسود طقس معتدل إلى مائل للحرارة نهاراً على أغلب الأنحاء وحار على جنوب الصعيد، بينما يكون الطقس مائلاً للبرودة إلى بارد ليلاً وفي الصباح الباكر على كافة الأنحاء.

وشهد الطقس صباحا، من الساعة 4 إلى 9 صباحاً، نشاط شبورة على بعض الطرق المؤدية من وإلى مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، والتي قد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق.

أمطار غزيرة بمناطق متفرقة

فيما تشهد البلاد فرص أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية أحياناً على مناطق من محافظات السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري وشمال سيناء، خاصة على بعض المناطق مثل مطروح، العلمين، الإسكندرية، وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة. 

كما توجد فرص لأمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث 40% تقريباً على مناطق متفرقة من جنوب الوجه البحري ومدن القناة ومناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وخليج السويس ووسط سيناء، وقد تكون رعدية أحياناً جنوباً على مناطق من حلايب وشلاتين على فترات متقطعة.

اضطراب الملاحة البحرية

يشهد الطقس نشاطاً للرياح أحياناً على أغلب الأنحاء مما يساعد على الإحساس بانخفاض درجات الحرارة.

كما تشهد السواحل البحرية اضطراباً واضحاً على بعض المناطق من سواحل البحر المتوسط في مطروح، العلمين، الإسكندرية، البحيرة، كفر الشيخ، دمياط، بورسعيد، والعريش، حيث تتراوح سرعة الرياح بين 40 إلى 50 كم/س، وارتفاع الأمواج من 2 إلى 3.5 متر.

يرجى اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة، ومتابعة التحديثات الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

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