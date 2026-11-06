قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سحب ممطرة تتدفق على السواحل وأمطار غزيرة تتقدم بأغلب الأنحاء | طقس اليوم
سحب ممطرة تتدفق على السواحل وأمطار غزيرة تتقدم بأغلب الأنحاء| الطقس
دعاء للميت بالرحمة يوم الجمعة.. 15 كلمة تخيره بين أبواب الجنة الثمانية
التحالف: اعتراض صاروخين باليستيين باتجاه نجران
أمريكا تستعد لقصف منشأة جبل الفأس النووية.. وروسيا تحذر إيران من ضربة وشيكة
‏الحرس الثوري الإيراني: نشوب حريق في ناقلتي نفط حاولتا عبور مضيق هرمز
فتوي دينية.. ليبيا تحذر مواطنيها من ارتداء هذا النوع من الملابس
متى تقرأ سورة الكهف يوم الجمعة للفوز بـ7 نعم؟
نجل جو داسان يعيد روائع الأغنية الفرنسية على مسرح الأوبرا المصرية
أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يسجل 6260 جنيها
أمن السعودية مرتبط بالأمن المصري.. القاهرة تدين محاولة استهداف المدينة
الخارجية السعودية تدين وتستنكر الاعتداء المسلح في المنطقة الجنوبية المصرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

إنجاز طبي تاريخي للتأمين الصحي.. مستشفى المقطم تحصل على ترخيص إجراء عمليات زراعة الكبد

مستشفى المقطم
مستشفى المقطم
عبدالصمد ماهر

حصلت مستشفى المقطم للتأمين الصحي على الترخيص الرسمي لإجراء عمليات زراعة الكبد، لتدخل هذه الخدمة الطبية الدقيقة إلى منظومة مستشفيات الهيئة لأول مرة منذ نشأتها، وذلك بموجب الترخيص رقم (86) لسنة 2026، الصادر عن اللجنة العليا لزراعة الأعضاء البشرية. 

ويمثل هذا الإنجاز نقلة نوعية في مستوى الخدمات الطبية التخصصية التي تقدمها الهيئة، وخطوة استراتيجية نحو توسيع نطاق الخدمات العلاجية المتقدمة وإتاحة تخصصات طبية دقيقة لمنتفعي التأمين الصحي.

من جانبه أكد الدكتور تامر مدكور، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، أن حصول مستشفى المقطم للتأمين الصحي على الترخيص الرسمي لإجراء عمليات زراعة الكبد يأتي اتساقًا مع توجهات الدولة المصرية، بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومستهدفات رؤية مصر 2030 نحو تطوير المنظومة الصحية، والتوسع في تقديم الخدمات الطبية المتخصصة، وتوطين الخدمات العلاجية المتقدمة داخل المؤسسات الصحية الوطنية. وأوضح أن هذا الإنجاز يمثل نقلة نوعية وتاريخية في مسيرة الهيئة، باعتباره المرة الأولى التي تدخل فيها خدمة زراعة الكبد إلى مستشفياتها منذ نشأتها، امتدادًا لما تقدمه مستشفى المقطم بالفعل من خدمات زراعة الكلى.

ترخيص إجراء عمليات زراعة الكبد

وأشار الدكتور محمد رسلان، مدير فرع القاهرة للتأمين الصحي، إلى أن حصول مستشفى المقطم على ترخيص إجراء عمليات زراعة الكبد يمثل إنجازًا طبيًا مهمًا وإضافة نوعية للخدمات المقدمة لمنتفعي التأمين الصحي بمحافظة القاهرة، مؤكدًا على أن دخول هذا التخصص الدقيق إلى مستشفيات الهيئة لأول مرة منذ نشأتها يعكس جهود التطوير التي تشهدها المنظومة الصحية، ويؤكد حرص الهيئة على التوسع في تقديم الخدمات الطبية المتقدمة داخل منشآتها. وأضاف أن هذا الإنجاز جاء تتويجًا لتكامل الجهود بين إدارة الفرع وإدارة المستشفى والفرق الطبية والفنية والإدارية، بما يعزز كفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمنتفعين ويرتقي بمستوى الرعاية الطبية.

وأعرب الدكتور محمد عبد الله، مدير مستشفى المقطم للتأمين الصحي، عن اعتزازه بحصول المستشفى على الترخيص الرسمي لإجراء عمليات زراعة الكبد، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يمثل محطة فارقة في تاريخ المستشفى، وإضافة نوعية إلى خدمات زراعة الكلى التي تقدمها بالفعل. وأوضح أن الحصول على الترخيص جاء تتويجًا لجهود متواصلة بذلتها إدارة المستشفى والفرق الطبية والفنية والإدارية لاستيفاء الاشتراطات والمعايير المطلوبة، وتجهيز المنظومة اللازمة لتقديم هذه الخدمة وفق الضوابط المعتمدة، مشيرًا إلى أن المستشفى تضع سلامة المرضى وجودة الخدمة الطبية على رأس أولوياتها، وتسعى إلى مواصلة تطوير إمكاناتها وتعزيز قدراتها لتقديم خدمات علاجية متخصصة وآمنة.

وفي ختام تصريحاته، أكد الدكتور تامر مدكور استمرار الهيئة في دعم خطط التطوير ورفع كفاءة مستشفياتها، والتوسع في إدخال المزيد من التخصصات الطبية المتقدمة، مشيرًا إلى أن خدمات زراعة الأعضاء تتطلب منظومة متكاملة من الإمكانات الطبية والتجهيزات المتخصصة والكوادر البشرية المؤهلة، إلى جانب الالتزام الكامل بمعايير الجودة وسلامة المرضى والضوابط المنظمة لزراعة الأعضاء البشرية. وشدد على أن الهيئة تضع الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية وتوسيع نطاق التخصصات الدقيقة على رأس أولوياتها، بما يعزز قدرتها على تلبية احتياجات المرضى، وتخفيف الأعباء عنهم، وتوفير رعاية صحية آمنة ومتكاملة لمنتفعي التأمين الصحي وفق المعايير الطبية المعتمدة.

مستشفى المقطم عمليات زراعة الكبد مستشفيات الهيئة زراعة الكبد التخصصات الدقيقة الهيئة العامة للتأمين الصحي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طائرة يوم القيامة

طائرة يوم القيامة تظهر في سماء أمريكا.. تحرك غامض لطائرة ترامب القادرة على مواجهة حرب نووية

حسام حسن

هل يقود محمد صلاح المنتخب أمام مالاوي؟.. مفاجآت يكشفها شوبير عن أزمة حسام حسن والمنتخب

حكومة الإحتلال الإسرائيلي

بعد توصية 67 نائبا لـ آيزنكوت.. رئيس دولة الإحتلال يعلن موعد تكليف رئيس الحكومة الجديدة

نجوم الفن والإعلام في مدرجات طرابزون لمتابعة محمد صلاح..

نجوم الفن والإعلام في مدرجات طرابزون لمتابعة محمد صلاح.. صور

ميدو

785 دولارا.. تطورات أزمة ميدو مع الزمالك بعد الشكاوي الأخيرة

إمام عاشور

إمام عاشور يجدد رغبته في الانتقال لاتحاد جدة خلال يناير

متوسط سعر الدولار في مصر

تراجع متوسط سعر الدولار في مصر.. اعرف سعره

القطار الكهربائي

لمدة ساعتين.. توقف القطار الكهربائي في محطتين بالعاصمة الجديدة اليوم الجمعة

ترشيحاتنا

الدكتور تامر مدكور، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي

رئيس هيئة التأمين الصحي يقود جهود تطوير منظومة المراجعة الداخلية والحوكمة ومكافحة الفساد

وزارة التضامن

«التضامن» تستعرض تجربة «تكافل وكرامة» في توظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي أمام المؤتمر العربي بتونس

مستشفى المقطم

إنجاز طبي تاريخي للتأمين الصحي.. مستشفى المقطم تحصل على ترخيص إجراء عمليات زراعة الكبد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: القاسمي يعيد للعرب موسوعتهم

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى أوروبا

د. هشام فريد يكتب: أيها المغيبون.. ألا تتعلمون الدرس !

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عيد الحب.. برهان نقاء القلوب

دعاء النمر

دعاء النمر تكتب: صاحب السر

صفاء نوار

صفاء نوار تكتب: الطالب الوافد.. مكسب لمصر

المزيد