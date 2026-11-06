إنجاز طبي تاريخي للتأمين الصحي.. مستشفى المقطم تحصل على ترخيص إجراء عمليات زراعة الكبد

حصلت مستشفى المقطم للتأمين الصحي على الترخيص الرسمي لإجراء عمليات زراعة الكبد، لتدخل هذه الخدمة الطبية الدقيقة إلى منظومة مستشفيات الهيئة لأول مرة منذ نشأتها، وذلك بموجب الترخيص رقم (86) لسنة 2026، الصادر عن اللجنة العليا لزراعة الأعضاء البشرية.

ويمثل هذا الإنجاز نقلة نوعية في مستوى الخدمات الطبية التخصصية التي تقدمها الهيئة، وخطوة استراتيجية نحو توسيع نطاق الخدمات العلاجية المتقدمة وإتاحة تخصصات طبية دقيقة لمنتفعي التأمين الصحي.

من جانبه أكد الدكتور تامر مدكور، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، أن حصول مستشفى المقطم للتأمين الصحي على الترخيص الرسمي لإجراء عمليات زراعة الكبد يأتي اتساقًا مع توجهات الدولة المصرية، بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومستهدفات رؤية مصر 2030 نحو تطوير المنظومة الصحية، والتوسع في تقديم الخدمات الطبية المتخصصة، وتوطين الخدمات العلاجية المتقدمة داخل المؤسسات الصحية الوطنية. وأوضح أن هذا الإنجاز يمثل نقلة نوعية وتاريخية في مسيرة الهيئة، باعتباره المرة الأولى التي تدخل فيها خدمة زراعة الكبد إلى مستشفياتها منذ نشأتها، امتدادًا لما تقدمه مستشفى المقطم بالفعل من خدمات زراعة الكلى.

ترخيص إجراء عمليات زراعة الكبد

وأشار الدكتور محمد رسلان، مدير فرع القاهرة للتأمين الصحي، إلى أن حصول مستشفى المقطم على ترخيص إجراء عمليات زراعة الكبد يمثل إنجازًا طبيًا مهمًا وإضافة نوعية للخدمات المقدمة لمنتفعي التأمين الصحي بمحافظة القاهرة، مؤكدًا على أن دخول هذا التخصص الدقيق إلى مستشفيات الهيئة لأول مرة منذ نشأتها يعكس جهود التطوير التي تشهدها المنظومة الصحية، ويؤكد حرص الهيئة على التوسع في تقديم الخدمات الطبية المتقدمة داخل منشآتها. وأضاف أن هذا الإنجاز جاء تتويجًا لتكامل الجهود بين إدارة الفرع وإدارة المستشفى والفرق الطبية والفنية والإدارية، بما يعزز كفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمنتفعين ويرتقي بمستوى الرعاية الطبية.

وأعرب الدكتور محمد عبد الله، مدير مستشفى المقطم للتأمين الصحي، عن اعتزازه بحصول المستشفى على الترخيص الرسمي لإجراء عمليات زراعة الكبد، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يمثل محطة فارقة في تاريخ المستشفى، وإضافة نوعية إلى خدمات زراعة الكلى التي تقدمها بالفعل. وأوضح أن الحصول على الترخيص جاء تتويجًا لجهود متواصلة بذلتها إدارة المستشفى والفرق الطبية والفنية والإدارية لاستيفاء الاشتراطات والمعايير المطلوبة، وتجهيز المنظومة اللازمة لتقديم هذه الخدمة وفق الضوابط المعتمدة، مشيرًا إلى أن المستشفى تضع سلامة المرضى وجودة الخدمة الطبية على رأس أولوياتها، وتسعى إلى مواصلة تطوير إمكاناتها وتعزيز قدراتها لتقديم خدمات علاجية متخصصة وآمنة.

وفي ختام تصريحاته، أكد الدكتور تامر مدكور استمرار الهيئة في دعم خطط التطوير ورفع كفاءة مستشفياتها، والتوسع في إدخال المزيد من التخصصات الطبية المتقدمة، مشيرًا إلى أن خدمات زراعة الأعضاء تتطلب منظومة متكاملة من الإمكانات الطبية والتجهيزات المتخصصة والكوادر البشرية المؤهلة، إلى جانب الالتزام الكامل بمعايير الجودة وسلامة المرضى والضوابط المنظمة لزراعة الأعضاء البشرية. وشدد على أن الهيئة تضع الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية وتوسيع نطاق التخصصات الدقيقة على رأس أولوياتها، بما يعزز قدرتها على تلبية احتياجات المرضى، وتخفيف الأعباء عنهم، وتوفير رعاية صحية آمنة ومتكاملة لمنتفعي التأمين الصحي وفق المعايير الطبية المعتمدة.