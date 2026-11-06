وائل جمعة يهنئ محمد بركات بزفاف نجلته

حرص وائل جمعة، مدير الكرة بالنادي الأهلي، على تهنئة محمد بركات نجم القلعة الحمراء السابق، بمناسبة زفاف نجلته.

وشارك وائل جمعة صورة من حفل الزفاف عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، وكتب: “مبروك يا كوتا”.

وخطف محمد بركات، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، الأنظار خلال احتفاله بزفاف ابنته، بعدما ظهر في مقطع فيديو عفوي وثق لحظة سعادته الكبيرة برؤيتها بفستان الزفاف، وسط أجواء مليئة بالبهجة والفرحة.

وظهر محمد بركات خلال الفيديو وهو يرقص ويتمايل على أنغام الموسيقى برفقة ابنته، في مشهد عفوي جمع بين الضحك والسعادة، حيث حرص على مشاركتها فرحتها في هذه اللحظات المميزة من حفل زفافها.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي المقطع على نطاق واسع، وسط تفاعل كبير من المتابعين الذين أشادوا بعفوية بركات وفرحته بابنته، معبرين عن إعجابهم بالمشهد الذي عكس مشاعر الأب في واحدة من أهم المناسبات العائلية.