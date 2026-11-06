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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الزمالك كان بيصرف أكتر من الأهلي.. إعلامي يكشف أرقاما مثيرة عن صفقات القطبين ورواتب اللاعبين

الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك
محمد بدران   -  
سارة عبد الله

فتح الإعلامي محمد فارس ملف الفوارق المالية بين الأهلي والزمالك خلال السنوات الماضية، مستشهدًا بتصريحات عمرو زكي بشأن قيمة عقده مع القلعة البيضاء، ومقارنًا بينها وبين عقود عدد من نجوم الأهلي، أبرزهم محمد بركات ومحمد أبو تريكة.

وقال فارس، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن عمرو زكي كشف عن حصوله على 5 ملايين جنيه في الموسم الواحد خلال فترة لعبه للزمالك، معتبرًا أن هذه الأرقام تطرح تساؤلات بشأن الرواية المتداولة حول تفوق الأهلي ماليًا على الزمالك، ودور وكالة الأهرام في صناعة الفارق بين الناديين خلال تلك الفترة.

واستشهد الإعلامي بعقد محمد بركات مع الأهلي عام 2009، موضحًا أن اللاعب، رغم مكانته الكبيرة وحصوله على لقب أفضل لاعب داخل القارة الإفريقية عام 2005، حصل على عقد لمدة 3 سنوات بقيمة 7 ملايين جنيه، وهو ما اعتبره تقديرًا من النادي لمسيرته.

كما أشار إلى أن محمد أبو تريكة كان يتقاضى مليونًا و350 ألف جنيه مع الأهلي، رغم تلقيه عرضًا من الهلال السعودي بقيمة 30 مليون جنيه، لافتًا إلى أن عقد اللاعب مع القلعة الحمراء في موسم 2013 بلغ مليوني جنيه.

وتساءل فارس عن أسباب انتقال لاعبين مثل أجوجو ومصطفى جعفر وعمرو زكي إلى الزمالك، رغم النجاحات والبطولات التي كان يحققها الأهلي في تلك الفترة، مشيرًا إلى أن الرواتب المعروضة عليهم من الزمالك كانت أعلى من عروض الأهلي، بحسب ما ذكره.

وأضاف أن الزمالك كان الأكثر إنفاقًا في سوق الانتقالات قبل موسم 2005، وفقًا للأرقام التي استند إليها، حيث بلغت قيمة إنفاقه على الصفقات 24.2 مليون جنيه، مقابل 21.6 مليون جنيه للأهلي.

وأوضح فارس أن هذه الأرقام، من وجهة نظره، تثير تساؤلات حول الرواية التي تربط تفوق الأهلي خلال تلك المرحلة بالدعم المالي لوكالة الأهرام وحده، مشيرًا إلى أن إنفاق الزمالك على الصفقات كان أكبر في ذلك الموسم.

واختتم الإعلامي حديثه بتوجيه الشكر إلى عمرو زكي، معتبرًا أن تصريحاته أعادت فتح النقاش حول الأوضاع المالية للناديين وقيمة التعاقدات خلال تلك الحقبة.

محمد فارس الأهلي والزمالك عمرو زكي

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