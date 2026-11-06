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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تشكيل الزمالك المتوقع لمباراة مصر للتأمين في كأس مصر

الزمالك
الزمالك
رباب الهواري

استقر معتمد جمال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على ملامح التشكيل المتوقع للفريق الأبيض، استعدادًا لمواجهة مصر للتأمين، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر للموسم الجاري.

ويخوض الزمالك مواجهة مصر للتأمين في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الجمعة، على استاد القاهرة الدولي، في لقاء يسعى خلاله أبناء ميت عقبة لتحقيق الفوز وحسم بطاقة التأهل إلى دور الـ16، ومواصلة المنافسة على لقب البطولة.

معتمد جمال يحدد ملامح تشكيل الزمالك

ويعمل معتمد جمال على تجهيز العناصر الأكثر جاهزية لخوض المباراة، مع الاتجاه لمنح الفرصة لبعض اللاعبين للمشاركة بصورة أساسية، في ظل رغبة الجهاز الفني في تحقيق التوازن بين الجانب الهجومي والدفاعي، وتجنب أي مفاجآت قد تعرقل مشوار الفريق في البطولة.

وتشير التوقعات إلى نية المدير الفني الدفع بالثلاثي ناصر منسي وشيكو بانزا وأحمد شريف في الخط الأمامي، من أجل زيادة الفاعلية الهجومية واستغلال الفرص أمام مرمى المنافس، خاصة أن مباريات الكأس عادة ما تشهد مفاجآت لا تخضع للفوارق الفنية فقط.

التشكيل المتوقع للزمالك أمام مصر للتأمين

ومن المنتظر أن يبدأ الزمالك المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: مهدي سليمان.

خط الدفاع: أحمد فتوح، محمود حمدي الونش، محمد إسماعيل، عمر جابر.

خط الوسط: محمد شحاتة، عبد الله السعيد، أحمد ربيع.

خط الهجوم: حسام أشرف، أحمد شريف، شيكو بانزا.

مصر للتأمين يبحث عن مفاجأة أمام الزمالك

على الجانب الآخر، يدخل فريق مصر للتأمين المواجهة بطموح مواصلة مشواره في بطولة كأس مصر، بعدما نجح في تجاوز عقبة فاركو خلال الدور التمهيدي، عقب الفوز بركلات الترجيح، ليحجز مقعده في دور الـ32.

ويتطلع الزمالك إلى فرض سيطرته على مجريات اللقاء منذ البداية، وعدم منح المنافس فرصة للدخول في أجواء المباراة، خاصة أن الفريق الأبيض يدرك أهمية تحقيق الفوز وتجنب المفاجآت، من أجل مواصلة مشواره نحو الأدوار المتقدمة من البطولة

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