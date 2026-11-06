حمادة نصر: الزمالك قادر على حصد لقب كأس مصر.. وحمد يمتلك شخصية الكبار

أكد حمادة نصر، لاعب الزمالك السابق، ضرورة خوض لاعبي الفريق مواجهة مصر للتأمين بجدية وتركيز، وعدم التهاون بالخصم، مشددًا على أهمية حسم المباراة مبكرًا.

وقال حمادة نصر، في تصريحات لقناة الزمالك عبر برنامج «زملكاوي» مع محمد أبوالعلا، إن لاعبي الزمالك مطالبون بالدخول إلى المباراة بقوة، وعدم منح المنافس فرصة للدخول في أجواء اللقاء، والعمل على إنهائه مبكرًا.

وأضاف أن معتمد جمال يمتلك العديد من الحلول التي تساعده على حسم مواجهة مصر للتأمين مبكرًا، في ظل الإمكانيات المتاحة داخل صفوف الفريق.

وأشار لاعب الزمالك السابق إلى أن الفريق الأبيض قادر على حصد لقب كأس مصر، مؤكدًا ثقته في قدرة اللاعبين على المنافسة والتتويج بالبطولة.

واختتم تصريحاته بالإشادة بمحمد حمد، مؤكدًا أنه يمتلك شخصية اللاعبين الكبار داخل الملعب، وهو ما يظهر من خلال أدائه وثقته في التعامل مع المباريات.