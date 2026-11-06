آداب بني سويف تعقد ندوة تنمية الإبداع الشخصي

نظمت كلية الآداب جامعة بني سويف ندوة بعنوان «تنمية الإبداع الشخصي»، بقاعة المناقشات بالكلية.

حاضر في الندوة الدكتور طريف شوقي، أستاذ علم النفس بكلية الآداب ونائب رئيس الجامعة الأسبق، حيث تناول مفهوم الإبداع الشخصي وأهميته في تنمية قدرات الفرد، وإمكاناته في التفكير بصورة مبتكرة، واكتشاف الطاقات الكامنة وتوظيفها في مواجهة التحديات وتحقيق الأهداف.

وتأتي الندوة في إطار حرص كلية الآداب على تنظيم الفعاليات التوعوية والثقافية التي تسهم في تنمية مهارات الطلاب، وتعزيز قدراتهم الشخصية والفكرية، وربط المعرفة الأكاديمية بالتطبيقات العملية في حياتهم اليومية.