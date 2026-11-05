الأوقاف تعلن تأهل 6 فرق إلى المرحلة قبل النهائية للموسم الثالث من «دوري الأئمة النجباء»

تأهلت ٦ فرق إلى المرحلة النهائية من التصفيات قبل النهائية للموسم الثالث من مسابقة «دوري الأئمة النجباء»، التي تنظمها وزارة الأوقاف برعاية الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف، واستضافت أكاديمية الأوقاف الدولية منافسات مرحلتها الثانية، وأسفرت عن تأهل الفرق الستة من إجمالي ١٥ فريقًا خاضوا المنافسات؛ للتنافس في المرحلة النهائية من التصفيات قبل النهائية، تمهيدًا لتحديد الفرق المتأهلة إلى المرحلة النهائية للمسابقة.

وتُعقد المرحلة النهائية من التصفيات قبل النهائية يوم الثلاثاء الموافق ١٠ من نوفمبر ٢٠٢٦، بمقر أكاديمية الأوقاف الدولية، بمشاركة الفرق الستة المتأهلة، وهي فرق مديريات أوقاف الغربية، وقنا، والقاهرة، والفيوم، والشرقية، وسوهاج؛ لاستكمال المنافسات وتحديد الفرق المتأهلة إلى المرحلة النهائية من المسابقة.

وتأتي هذه المنافسات في إطار حرص وزارة الأوقاف على الارتقاء بالمستوى العلمي والدعوي للأئمة، وتنمية قدراتهم المعرفية، وصقل مهاراتهم الدعوية، وتعزيز روح التنافس العلمي بينهم، واكتشاف الكفاءات المتميزة؛ بما يسهم في إعداد كوادر دعوية مؤهلة قادرة على أداء رسالتها في خدمة الدين والوطن، وترسيخ قيم الوسطية والاعتدال، وبناء الوعي الرشيد.