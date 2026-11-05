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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

هل يجوز للزوجة الاستعانة بأموال طفلها المعاق في مصروفات المنزل؟.. أمين الفتوى يوضح

مصروف المنزل
مصروف المنزل
إيمان طلعت

أجاب الشيخ حسن اليداك، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد من متصلة تُدعى حبيبة عبد الله، حول مسؤولية الزوج عن توفير احتياجات أسرته، وحكم استعانة الزوجة بجزء من الأموال المخصصة لطفلها المعاق لتغطية مصروفات المنزل، في ظل عدم كفاية دخل الزوج.

الزوج مسؤول شرعًا عن توفير احتياجات زوجته وأبنائه بالقدر الكافي

وأوضح الشيخ حسن اليداك، خلال لقائه ببرنامج «سؤال الناس» المذاع على قناة الناس، اليوم الخميس، مع الإعلامية سالي سالم، أن الزوج مسؤول شرعًا عن توفير احتياجات زوجته وأبنائه بالقدر الكافي، مستشهدًا بقول الله تعالى: «وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ»، مؤكدًا أن وجود أسرة وأبناء يترتب عليه أعباء ومسؤوليات يجب على الزوج أن يكون قادرًا على الوفاء بها.

وأشار أمين الفتوى إلى أنه إذا كان دخل الزوج من وظيفة واحدة يكفي احتياجات الأسرة، فلا حرج في ذلك، أما إذا كانت المصروفات والاحتياجات أكبر من دخله، فعليه السعي إلى زيادة موارده والبحث عن عمل إضافي أو مصدر دخل آخر، حتى يتمكن من الوفاء بمسؤولياته تجاه أسرته.

واستشهد بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس»، موضحًا أن على الإنسان أن يحرص، قدر استطاعته، على توفير احتياجات أبنائه وألا يتركهم في حاجة إلى سؤال الآخرين.

وفيما يتعلق بالأموال التي تحصل عليها الأسرة لمساعدة الطفل المعاق، أكد الشيخ حسن اليداك أنها أموال مخصصة للطفل، وينبغي توجيهها إلى احتياجاته ورعايته، موضحًا أنه إذا اضطرت الأم إلى الاستعانة بجزء منها لتغطية مصروفات المنزل، فعليها اعتبار المبلغ الذي أخذته دينًا في ذمتها، وردّه إلى مخصصات الطفل بمجرد توافر المال في المنزل.

هل يجوز للزوجة الاستعانة بأموال طفلها المعاق في مصروفات المنزل الزوج مسؤول شرعًا عن توفير احتياجات زوجته وأبنائه بالقدر الكافي مصروفات المنزل

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