أماكن ومواعيد صرف تموين نوفمبر 2026 والأسعار الرسمية

يستمر صرف السلع التموينية لشهر نوفمبر 2026 للفئات المستحقة للدعم حتى نهاية الشهر بقيمة دعم تبلغ 50 جنيهًا عبر 40 ألف منفذ موزعة في جميع أنحاء الجمهورية مثل فروع مشروع جمعيتي وبدالو التموين والمجمعات الاستهلاكية وفروع كاري أون والسيارات المتنقلة ومنافذ مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية التي وصلت إلى 400 منفذ بعد إضافة 116 منفذًا جديدًا لتوفير 30 سلعة بخصومات تتراوح بين 15% و25%، بينما تبدأ مواعيد العمل الرسمية من الساعة 10 صباحاً وحتى الساعة 8 مساءً يوميًّا من دون وجود يوم محدد للإلزام بالصرف طوال أيام الشهر لتجنب الازدحام.

ما هي أماكن صرف السلع التموينية لشهر نوفمبر 2026؟

تتوافر السلع التموينية لشهر نوفمبر في 40 ألف منفذ تم توزيعهم في جميع أنحاء الجمهورية وهم الآتي فروع مشروع جمعيتي وبدالو التموين محال البقالة التموينية المعتمدة والمجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين وفروع كاري أون والسيارات المتنقلة ومنافذ مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية والتي تم رفع عددها مؤخراً لتصل إلى 400 منفذ على مستوى الجمهورية بعد إضافة 116 منفذاً جديداً وتوفر 30 سلعة أساسية بخصومات تتراوح بين 15% و25%.

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ما هي مواعيد عمل المنافذ التموينية لشهر نوفمبر 2026؟

تبدأ مواعيد العمل الرسمية في المنافذ ومجمعات الاستهلاكية عادةً من الساعة 10 صباحاً وحتى الساعة 8 مساءً يومياً مع إمكانية اختلاف التوقيت الجزئي حسب طبيعة كل منفذ أو محل بقالة ولا يوجد يوم محدد للصرف لإجبار المواطنين عليه حيث يمكن الصرف في أي وقت طوال أيام الشهر لتجنب الازدحام.

ما هي قائمة أسعار السلع التموينية لشهر نوفمبر 2026؟

تتضمن قائمة أسعار السلع التموينية لشهر نوفمبر 2026 الأسعار الآتية:

كيس سائل غسيل أواني 80 جم بسعر 3 جنيهات

مربى أنواع 350 جرام بسعر 16 جنيهًا

صابون غسيل 125 جم بسعر 3 جنيهات

سكر معبأ 1 كجم بسعر 12.60 جنيه

مسحوق عادي يدوي 800 جم بسعر 16 جنيهًا

صلصة 300 جم بسعر 8 جنيهات

تونة مفتتة وزن 140 جرامًا بسعر 18 جنيهًا

فول معبأ 500 جم بسعر 9 جنيهات

خل 5% 900 ملي بسعر 6 جنيهات

كيس ملح طعام 300 جم بسعر 1.25 جنيه

صابون تواليت 125جم بسعر 7.50 جنيه

شاي ناعم 40 جم بسعر 5 جنيهات

مسلى صناعي 800 جم بسعر 36 جنيهًا

مكرونة 800 جم بسعر 17 جنيهًا

بسكويت تومورو أنواع 3 جنيهات

زيت خليط 800 مللي بسعر 30 جنيهًا

مسحوق غسيل 60 جرام بسعر 4.50 جنيه

علبة مرقة دجاج بسعر 6 جنيهات

مكرونة 400 جم بسعر 8.5 جنيه

لبن جاف 125 جم بسعر 25.5 جنيه

طحينة بيضاء ظرف 140 جرامًا بسعر 3.75 جنيه

بسكويت بوو أنواع 3.75 جنيه

مسحوق أتوماتيك 800 كجم بسعر 25 جنيهًا

عدس مجروش 500 جم بسعر 21 جنيهًا

بسكويت يويوز سادة جنيه ونصف

بسكويت يويوز ويفر أنواع بسعر 2.75 جنيه

جبن أبيض زنة 125 جرام بسعر 4.5 جنيه

دقيق معبأ ورقي أو بلاستيك 1 كجم بسعر 18 جنيهًا