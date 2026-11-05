قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سحب ممطرة تتدفق على السواحل وأمطار غزيرة تتقدم بأغلب الأنحاء | طقس اليوم
سحب ممطرة تتدفق على السواحل وأمطار غزيرة تتقدم بأغلب الأنحاء| الطقس
دعاء للميت بالرحمة يوم الجمعة.. 15 كلمة تخيره بين أبواب الجنة الثمانية
التحالف: اعتراض صاروخين باليستيين باتجاه نجران
أمريكا تستعد لقصف منشأة جبل الفأس النووية.. وروسيا تحذر إيران من ضربة وشيكة
‏الحرس الثوري الإيراني: نشوب حريق في ناقلتي نفط حاولتا عبور مضيق هرمز
فتوي دينية.. ليبيا تحذر مواطنيها من ارتداء هذا النوع من الملابس
متى تقرأ سورة الكهف يوم الجمعة للفوز بـ7 نعم؟
نجل جو داسان يعيد روائع الأغنية الفرنسية على مسرح الأوبرا المصرية
أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يسجل 6260 جنيها
أمن السعودية مرتبط بالأمن المصري.. القاهرة تدين محاولة استهداف المدينة
الخارجية السعودية تدين وتستنكر الاعتداء المسلح في المنطقة الجنوبية المصرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

60 مليون جنيه تُبعد محمود الجزار عن حسابات الأهلي في ميركاتو يناير| خاص

البنك الأهلي
البنك الأهلي
عمرو مصطفى

تسببت المطالب المالية لنادي البنك الأهلي في توقف مفاوضات الأهلي بشأن التعاقد مع محمود الجزار، مدافع الفريق، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بعدما اصطدمت رغبة القلعة الحمراء في تدعيم دفاعها بالمقابل المالي الذي حدده مسؤولو ناديه للاستغناء عن خدماته.

 

60 مليون جنيه تُبعد محمود الجزار عن حسابات الأهلي 

وكشف مصدر داخل النادي الأهلي، في تصريحات خاصة، أن إدارة الكرة قررت عدم استكمال خطوات التفاوض لضم محمود الجزار، في ظل تمسك البنك الأهلي بالحصول على 60 مليون جنيه للموافقة على انتقال اللاعب خلال يناير المقبل.

وأوضح المصدر أن المقابل المالي الذي طلبه مسؤولو البنك الأهلي لا يتناسب مع رؤية إدارة الأهلي للتعاقدات الشتوية، خاصة أن النادي لا يرغب في تحمل مبالغ مالية كبيرة أو الدخول في منافسة على رفع قيمة الصفقات خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن موقف البنك الأهلي جاء متشابهًا مع المطالب المالية التي صاحبت مفاوضات انتقال عمرو الجزار إلى الأهلي، وهو ما دفع مسؤولي القلعة الحمراء لإعادة تقييم الصفقة والابتعاد عن إتمامها.

وأكد المصدر أن الأهلي لم يغلق ملف تدعيم مركز قلب الدفاع، لكنه يدرس بدائل أخرى تتماشى مع احتياجات الجهاز الفني والإمكانيات المالية المتاحة، بعدما خرج محمود الجزار من حسابات التعاقدات في الوقت الحالي.

الأهلي البنك الأهلي محمود الجزار عموتة عمرو الجزار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طائرة يوم القيامة

طائرة يوم القيامة تظهر في سماء أمريكا.. تحرك غامض لطائرة ترامب القادرة على مواجهة حرب نووية

حسام حسن

هل يقود محمد صلاح المنتخب أمام مالاوي؟.. مفاجآت يكشفها شوبير عن أزمة حسام حسن والمنتخب

حالة الطقس

منخفض جوي وأمطار.. انتهاء الموجة الحارة وبداية الطقس شبه الشتوي

حكومة الإحتلال الإسرائيلي

بعد توصية 67 نائبا لـ آيزنكوت.. رئيس دولة الإحتلال يعلن موعد تكليف رئيس الحكومة الجديدة

نجوم الفن والإعلام في مدرجات طرابزون لمتابعة محمد صلاح..

نجوم الفن والإعلام في مدرجات طرابزون لمتابعة محمد صلاح.. صور

ميدو

785 دولارا.. تطورات أزمة ميدو مع الزمالك بعد الشكاوي الأخيرة

إمام عاشور

إمام عاشور يجدد رغبته في الانتقال لاتحاد جدة خلال يناير

متوسط سعر الدولار في مصر

تراجع متوسط سعر الدولار في مصر.. اعرف سعره

ترشيحاتنا

خطبة الجمعة

حكم الانصات إلى خطبة الجمعة.. الأزهر للفتوى: واجب شرعي

سنن يوم الجمعة

سنن يوم الجمعة.. أعمال مستحبة فعلها النبي فاحرص عليها

د. عطية لاشين

متى يصبح الرضاع سببًا لتحريم الزواج؟.. عضو لجنة الفتوى يوضح الشروط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: القاسمي يعيد للعرب موسوعتهم

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى أوروبا

د. هشام فريد يكتب: أيها المغيبون.. ألا تتعلمون الدرس !

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عيد الحب.. برهان نقاء القلوب

دعاء النمر

دعاء النمر تكتب: صاحب السر

صفاء نوار

صفاء نوار تكتب: الطالب الوافد.. مكسب لمصر

المزيد