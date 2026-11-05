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هل يقيّد فوز الديمقراطيين تحركات ترامب ضد إيران؟.. حسين هريدي يكشف السيناريوهات المقبلة
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الإشراف العام
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هل يقيّد فوز الديمقراطيين تحركات ترامب ضد إيران؟.. حسين هريدي يكشف السيناريوهات المقبلة

ترامب
ترامب
محمد البدوي

كشف السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، عن تداعيات فوز الديمقراطيين في انتخابات التجديد النصفي الأمريكية على تحركات الرئيس دونالد ترامب تجاه إيران، مؤكدًا أن نتائج الانتخابات قد تؤثر على مساحة تحرك الإدارة الأمريكية، لكنها لن تعني بالضرورة تغييرًا فوريًا في مسار السياسة الخارجية أو وقف التصعيد في المنطقة.

التأثير الحقيقي لنتائج الانتخابات 

وأوضح هريدي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «خط أحمر» الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى عبر قناة «الحدث اليوم»، أن التأثير الحقيقي لنتائج الانتخابات على قرارات ترامب، خاصة فيما يتعلق بالملف الإيراني، لن تتضح ملامحه بصورة كاملة قبل انعقاد الكونجرس الجديد في يناير المقبل.

وأشار مساعد وزير الخارجية الأسبق إلى أن المكاسب الديمقراطية قد تفرض قيودًا على هامش المناورة المتاح أمام الرئيس الأمريكي في إدارة المواجهة مع إيران، مقارنة بالمرحلة التي سبقت الانتخابات، والتي كان يتمتع خلالها بمساحة أكبر للتحرك واتخاذ القرارات.

وفي المقابل، حذر هريدي من افتراض أن نتائج الانتخابات ستمنع ترامب من اتخاذ خطوات تصعيدية خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى أن الشهر والنصف المتبقيين قبل انعقاد الكونجرس الجديد قد يشهدان قرارات وتحركات أمريكية غير متوقعة، في ظل استمرار التوترات الإقليمية.

وعلى صعيد التطورات في المنطقة، استبعد مساعد وزير الخارجية الأسبق حدوث تغيير جوهري في الموقف الإسرائيلي بجنوب لبنان خلال المرحلة الحالية، كما توقع استمرار الأوضاع على الساحة الفلسطينية دون تحولات كبيرة في المدى القريب.

الترقب السياسي وانتظار اتضاح المشهد الإسرائيلي

ولفت هريدي إلى أن المنطقة تعيش حالة من الترقب السياسي وانتظار اتضاح المشهد الإسرائيلي، خاصة فيما يتعلق بتشكيل الحكومة الجديدة، عقب الانتخابات التي شهدتها إسرائيل في 27 أكتوبر الماضي.

وأكد أن ملامح المرحلة المقبلة ستظل مرتبطة بما ستسفر عنه التطورات السياسية في إسرائيل والتحركات الأمريكية خلال الفترة القادمة.

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