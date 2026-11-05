بعد الانتخابات الأمريكية.. إلى أين تتجه أسعار الذهب؟!

يبحث الكثير من المواطنين، خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، بسبب اختلاف الأسعار الكبير الذي يشهده المعدن الثمين خلال الفترة الأخيرة.

واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو عن أسعار الذهب، اليوم الخميس 5 نوفمبر 2026.

أسعار الذهب اليوم

وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 5331 جنيهًا للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 6220 جنيهًا.

أما جرام الذهب عيار 24، فسجل 7109 جنيهات للجرام.

وسجّل سعر الجنيه الذهب 49760 جنيهًا.

سعر أوقية الذهب عالميًا ومحليًا

سجلت أوقية الذهب في البورصة العالمية نحو 4075.95 دولارًا.

أما في السوق المصرية، فبلغ سعر الأوقية نحو 221990 جنيهًا للبيع، مقابل 220570 جنيهًا للشراء.