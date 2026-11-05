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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

هل ضاعت أموال التأمينات في البورصة .. يوسف بطرس غالي يكشف حقيقة العوائد

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

تثير استثمارات أموال التأمينات والمعاشات في البورصة تساؤلات عديدة حول مدى أمان هذه الأموال، وحقيقة العوائد التي حققتها، وما إذا كانت قد تعرضت لخسائر نتيجة تقلبات سوق الأوراق المالية. 

وفي هذا السياق، كشف الدكتور يوسف بطرس غالي، وزير المالية الأسبق، تفاصيل هذه الاستثمارات ونتائجها على مدار نحو 20 عامًا، موضحًا حجم العوائد التي تحققت، وأسباب اللجوء إلى الاستثمار في الأسهم، والضوابط التي تحكم توظيف أموال التأمينات في الأسواق المالية.

يوسف بطرس غالي يحسم الجدل بشأن خسائر أموال التأمينات

أكد يوسف بطرس غالي أن استثمار جزء من أموال التأمينات والمعاشات في البورصة لم يؤدِّ إلى الخسائر التي يتحدث عنها البعض، مشيرًا إلى أن النتائج المحققة على مدار سنوات الاستثمار كانت إيجابية.

وأوضح أن جزءًا من أموال التأمينات لا يزال مستثمرًا في سوق الأوراق المالية حتى الوقت الحالي، لافتًا إلى أن العوائد التي تحققت على مدار نحو 20 عامًا كانت جيدة، وتجاوزت 20% في بعض مكونات الاستثمار، بينما تخطت 15% في أجزاء أخرى.

عوائد الاستثمار في البورصة على مدار 20 عامًا

وأشار وزير المالية الأسبق إلى أن تقييم استثمارات أموال التأمينات في البورصة يجب أن يستند إلى نتائجها على المدى الطويل، وليس إلى تحركات السوق خلال فترات زمنية قصيرة.

وأوضح أن الاستثمار في الأسهم يرتبط بأداء الشركات ونمو الاقتصاد، وهو ما قد ينعكس على قيمة الاستثمارات والعوائد المحققة منها.

ولفت إلى أن متوسط ارتفاعات البورصة قد يتراوح بين 20% و25% سنويًا، مع استبعاد الفترات الاستثنائية التي تشهد أزمات اقتصادية تؤثر على أداء الأسواق، مثل جائحة كورونا.

لماذا يتم استثمار أموال التأمينات في البورصة؟

وأوضح غالي أن الاستثمار في سوق الأوراق المالية يستهدف الاستفادة من نمو الشركات وارتفاع قيمتها السوقية، بما يتيح تحقيق عوائد قد تكون أعلى من العوائد التقليدية لبعض الأدوات الادخارية.

وتقوم هذه الفكرة على تنويع أوجه استثمار الأموال، وعدم الاعتماد على وسيلة واحدة، بما يتيح الاستفادة من الفرص المتاحة في الأسواق المالية وتحقيق عائد على المدى الطويل.

ضوابط استثمار أموال التأمينات في الأسهم

وتطرق وزير المالية الأسبق إلى الضوابط التي تحكم استثمار أموال التأمينات في الأسهم، موضحًا أن الاستثمار في الأصول المتغيرة يحتاج إلى الالتزام بنسب محددة لتقليل المخاطر المرتبطة بتقلبات البورصة.

وأشار إلى أن القواعد المنظمة في العديد من دول العالم تضع حدودًا لنسب استثمار أموال التأمينات في الأسهم، تتراوح عادة بين 5% و10%، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على الأموال والاستفادة من فرص الاستثمار.

التنويع الاستثماري لتحقيق عوائد مناسبة

وتبرز أهمية تنويع أدوات الاستثمار في تحقيق التوازن بين العائد والمخاطر، خاصة أن أسواق المال قد تشهد ارتفاعات أو تراجعات وفقًا للظروف الاقتصادية المختلفة.

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