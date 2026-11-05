موجز أخبار الوادي الجديد.. المحافظ تتفقد المعمل المركزي لقطاع المياه الجوفية ومركز التشييد والبناء

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات على مدار اليوم كان من أهمها:

خلال جولتها بمدينة الخارجة..

محافظ الوادي الجديد تتفقد المعمل المركزي لقطاع المياه الجوفية، وتشيد بإمكاناته الفنية وتجهيزاته المتقدمة

تفقدت السيدة حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، اليوم ، المعمل المركزي التابع لقطاع المياه الجوفية بمدينة الخارجة؛ في إطار متابعة جهود الادارة المركزية لجنوب الصحراء الغربية ، وتعزيز آليات الرصد والتحليل العلمي لنوعية المياه ، يرافقها السيد محمد كجك، نائب المحافظ، والأستاذ جهاد متولي، رئيس مركز الخارجة، والمهندس محمد جمعة، رئيس الإدارة المركزية للمياه الجوفية بالمحافظة، والمهندسة دعاء دويدار، مدير عام التخطيط العمراني بالمحافظة، والدكتورة ابتسام أبو العلا، مدير عام المعمل المركزي لقطاع المياه الجوفية.

واستمعت المحافظ إلى شرح تفصيلي حول اختصاصات المعمل ومجالات عمله، ومنظومة التحاليل الكيميائية والفيزيائية والميكروبيولوجية لعينات مياه الآبار الحكومية والاستثمارية وآبار الأهالي والعيون؛ بما يشمل إجراء الفحوصات الدورية لمتابعة نوعية المياه ورصد التغيرات في خصائص الخزانات الجوفية ومؤشرات الملوحة والتلوث، ودعم إجراءات إصدار تراخيص الآبار ، كما اطلعت على التجهيزات المعملية المتقدمة، وأجهزة قياس النيتروجين والأمونيا والعكارة ، حيث يُعد المعمل من الجهات الحاصلة على اعتماد المجلس الوطني للاعتماد «إيجاك» وفق المواصفة الدولية ISO/IEC 17025،.

وأشادت المحافظ بحجم التجهيزات والإمكانات الفنية والتقنية التي يضمها المعمل، وما يعكسه من مستوى متقدم في منظومة التحليل والرقابة على نوعية المياه، مثمنةً جهود الكوادر الفنية والعاملين في تطوير الأداء والارتقاء بمستوى الخدمات المعملية؛ وموجهةً بصرف مكافأة تشجيعية للقائمين على المعمل، تقديرًا لجهودهم المتميزة، ومؤكدةً أهمية مواصلة تطوير القدرات الفنية وتوسيع نطاق التحاليل المعتمدة، بما يحافظ على استدامة هذا المورد الحيوي، والذى يمثشل ركيزة أساسية للتنمية الزراعية والعمرانية بالمحافظة.

محافظ الوادي الجديد تتفقد مركز تدريب التشييد والبناء بالخارجة

تفقدت السيدة حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، اليوم، مركز تدريب التشييد والبناء بمدينة الخارجة؛ لبحث إمكانية إعادة توظيفه واستغلاله في إقامة بيوت للطلبة، وذلك في إطار جهود المحافظة نحو تعظيم الاستفادة من الأصول المتاحة، والتوسع في إتاحة خدمات الإقامة والرعاية للطلاب المغتربين ، يرافقها السيد محمد كجك، نائب المحافظ، والأستاذ جهاد متولي، رئيس مركز الخارجة، والمهندس أحمد عطية، مدير الإدارة الهندسية بالمركز.

واطلعت المحافظ على مكونات المركز، المقام على مساحة نحو 14 ألف م² ، والكائن بشارع الدكتور أحمد فخري بجوار المدينة الجامعية للفتيات، وما يضمه من مبانٍ وورش وتجهيزات؛ للوقوف على طبيعة المساحات المتاحة ومدى ملاءمتها لإعادة التوظيف وفقًا للاشتراطات الهندسية والإنشائية المنظمة للاستخدام السكني، بما يدعم التوسع في الطاقة الاستيعابية لخدمات الإسكان الطلابي، ويوفر بيئة إقامة آمنة ومناسبة للطلاب المغتربين من أبناء المحافظة والوافدين إليها للدراسة.

وفي هذا السياق، وجهت المحافظ بتشكيل لجنة فنية مختصة لحصر الآلات والمعدات والأجهزة الموجودة بالورش، وإعداد بيان تفصيلي بحالتها الفنية ومدى صلاحيتها التشغيلية، وتحديد أوجه الاستفادة منها؛ بالتوازي مع إعداد تصور متكامل للاحتياجات الفنية والهندسية ومتطلبات التأهيل ورفع الكفاءة والمرافق الأساسية اللازمة لإعادة توظيف المبنى، ودراسة الطاقة الاستيعابية المقترحة وآليات الإدارة والتشغيل، بالتنسيق مع الجهات المعنية؛ تمهيدًا لعرض النتائج واتخاذ الإجراءات بما يضمن تحقيق الاستفادة المثلى من الموقع.

ضمن جولتها الميدانية الموسعة..

محافظ الوادي الجديد تتابع الأعمال الإنشائية والتجهيزات بالموقف الإقليمي بمدينة الخارجة.

استكمالًا لجولتها الميدانية الموسعة، تابعت السيدة حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد ، اليوم، الأعمال الإنشائية وتطوير المواقع المستهدفة بالموقف الإقليمي بمدينة الخارجة؛ للوقوف على الموقف التنفيذي لمختلف مكونات المشروع، ومعدلات الإنجاز ومدى الالتزام بالمواصفات الفنية وتقديم خدمات نقل آمنة للمسافرين ؛ يرافقها السيد محمد كجك، نائب المحافظ، والأستاذ جهاد متولي، رئيس مركز الخارجة، والمهندس أحمد عطية، مدير الإدارة الهندسية بالمركز.

واستعرضت المحافظ مستجدات الأعمال بمختلف مناطق المشروع، مؤكدة ضرورة الالتزام بالبرامج الزمنية المحددة، والانتهاء من التجهيزات الفنية والتشغيلية وفقًا للمواصفات المعتمدة والتى تشمل استكمال مختلف الأعمال الإنشائية والتجهيزات اللوجستية، مع مراجعة منظومة الفصل وتنظيم الحركة الداخلية وتحديد مسارات تشغيل السيارات ومناطق انتظار الركاب؛ بالتوازى مع البدء في إقامة البوابات الرئيسية لمنطقة الدخول بالموقف.

وفى ذات السياق ، وجهت المحافظ برفع كفاءة الطرق والمداخل والمخارج المحيطة بالموقف الاقليمي، واستكمال متطلبات الربط المروري مع شبكة الطرق المحيطة؛ مع مراجعة الهوية البصرية والتصميم العام للموقع، والاهتمام باللوحات الإرشادية والتعريفية وتناسق العناصر المعمارية ، بما يعكس الطابع الحضاري للمرفق ويتكامل مع أعمال التطوير الجارية.