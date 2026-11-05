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إضراب عام واحتجاجات في مختلف أنحاء فرنسا للمطالبة بتحسين الأجور
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إضراب عام واحتجاجات في مختلف أنحاء فرنسا للمطالبة بتحسين الأجور

ارشيفي
ارشيفي
محمود نوفل

دعت النقابات العمالية في فرنسا لإضرابًا عامًا واحتجاجات في مختلف أنحاء البلاد  اليوم الخميس، للمطالبة بتحسين الأجور والقدرة الشرائية ومواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة.

 ومن المتوقع أن يشارك ما بين 500 ألف و700 ألف شخص خارج باريس، وما بين 40 ألفًا و80 ألفًا في العاصمة في هذة المظاهرات.

ومن جانبها ، أعلنت السلطات الفرنسية تعبئة 70 ألفاً من أفراد الشرطة والدرك لاحتواء الاحتجاجات في أنحاء البلاد.

فيما توعّد وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز بالتصدي "بأقصى درجات الحزم" لأي أعمال شغب أو تجاوزات محتملة.

 وتأتي الاحتجاجات على خلفية الارتفاع الحاد في أسعار الوقود ومشروع الموازنة التقشفية، إذ أظهر استطلاع نُشر الأربعاء أن نصف الفرنسيين يجدون صعوبة في تغطية نفقاتهم اعتمادًا على دخل أسرهم.

فرنسا النقابات العمالية في فرنسا باريس الشرطة الفرنسية وزير الداخلية الفرنسي

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