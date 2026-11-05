الأرصاد تحذر من برودة الليل وأمطار غزيرة على عدة مناطق

قالت الدكتورة منار غانم، المتنبئ الجوي بمركز التنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد بداية من اليوم انخفاضًا تدريجيًا في درجات الحرارة، بعد أسبوع من الارتفاعات، نتيجة تغير مصادر الكتل الهوائية والتأثر بكتل هوائية شمالية قادمة من جنوب أوروبا مرورًا بالبحر المتوسط، إلى جانب مرور منخفض جوي في طبقات الجو العليا.

وأضافت منار غانم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، أن درجة الحرارة العظمى في القاهرة الكبرى تتراوح اليوم ما بين 27 و28 درجة مئوية، على أن تنخفض غدًا إلى 25 و26 درجة، وتصل إلى 24 درجة في بعض أيام الأسبوع المقبل، بينما تزداد برودة فترات الليل، وقد تصل الصغرى في القاهرة إلى 16 درجة، وفي المدن الجديدة إلى 14 و15 درجة مئوية.

وأوضحت أن فرص سقوط الأمطار تتراوح ما بين الخفيفة والمتوسطة على السواحل الشمالية والوجه البحري، وقد تصل إلى أمطار غزيرة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري خلال فترات المساء والليل، مع احتمالية سقوط أمطار خفيفة على مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد.

وحذرت من الشبورة المائية على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، مشيرة إلى أن نشاط الرياح قد يصل إلى 30 و35 كيلومترًا في الساعة ببعض المناطق، كما توقعت استمرار فرص سقوط الأمطار غدًا الجمعة بصورة أكثر تأثيرًا، مع تعمق المنخفض الجوي.

ونصحت المواطنين بالتخلي عن الملابس الصيفية وارتداء الملابس الخريفية، خاصة خلال فترات الليل والصباح الباكر، مع توخي الحذر أثناء القيادة في ظل سقوط الأمطار وظهور الشبورة المائية، ومتابعة النشرات الجوية يوميًا بسبب التغيرات السريعة التي تشهدها خرائط الطقس خلال فصل الخريف.