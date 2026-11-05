قبل إعلان إطلاق دورته الأولى.. كل ما تريد معرفته عن المهرجان القومي للمسرح المدرسي

الهدف من

هو إعادة المسرح إلى المدارس باعتباره نشاطًا أساسيًا في بناء شخصية الطلاب، وتنمية مواهبهم الفنية والإبداعية، وتعزيز قدرتهم على التعبير والثقة بالنفس والعمل الجماعي، مشيدًا بالتعاون والتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني فى خروج فكرة المهرجان إلى النور.