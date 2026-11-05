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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

قبل إعلان إطلاق دورته الأولى.. كل ما تريد معرفته عن المهرجان القومي للمسرح المدرسي

المهرجان القومي للمسرح المدرسي المصري
المهرجان القومي للمسرح المدرسي المصري
ياسمين بدوي

يشهد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، و الدكتور عبدالعزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الثقافة ، مؤتمر إعلان تفاصيل إطلاق الدورة الأولى من المهرجان القومي للمسرح المدرسي المصري .

وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد ، كل ما تريد معرفته عن المهرجان القومي للمسرح المدرسي المصري :

  •  المهرجان القومي للمسرح المدرسي المصري هو منصة وطنية سنوية لإكتشاف و رعاية المواهب المسرحية في جميع محافظات مصر
  • يهدف المهرجان القومي للمسرح المدرسي المصري إلى اكتشاف المواهب المسرحية ورعايتها وإتاحة الفرصة لها في جميع المحافظات
  • يسهم المسرح المدرسي في ترسيخ الهوية الوطنية وتعزيز الشعور بالانتماء لدى الطلاب
  • يمنح المهرجان القومي للمسرح المدرسي المصري مساحة لتنمية الابداع والتفكير النقدي لدى الطلاب وتطوير وعيهم و وجدانهم
  • يدعم المهرجان القومي للمسرح المدرسي المصري العدالة الثقافية ، و يتيح فرصا متكافئة للطلاب و يرتقي بالمسرح المدرسي كأحد أهم أداوت التربية والتعليم

  • الأثر المتوقع من المهرجان القومي للمسرح المدرسي المصري :

-اكتشاف آلاف المواهب بالمدارس سنويا

-تكوين قاعدة بيانات وطنية للمبدعين الصغار

-تطوير مستوى العروض المسرحية المدرسية

-دعم الصناعات الثقافية والابداعية مستقبلا

-تعزيز التعاون المؤسسي بين وزارات الدولة

  • بدأت مراحل المهرجان القومي للمسرح المدرسي المصري من المدارس والإدارات والمديريات التعليمية، مرورًا بالتصفيات الإقليمية، وصولًا إلى النهائيات التي ستشهدها فعاليات المهرجان بالقاهرة، على أن تختتم فعاليات الدورة الأولى في 22 نوفمبر المقبل، بالتزامن مع الاحتفاء باليوم العالمي للطفل.
  • الهدف من المهرجان القومي للمسرح المدرسي المصري ، هو إعادة المسرح إلى المدارس باعتباره نشاطًا أساسيًا في بناء شخصية الطلاب، وتنمية مواهبهم الفنية والإبداعية، وتعزيز قدرتهم على التعبير والثقة بالنفس والعمل الجماعي، مشيدًا بالتعاون والتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني فى خروج فكرة المهرجان إلى النور.
وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وزير التربية والتعليم التعليم المهرجان القومي للمسرح المدرسي المصري المهرجان القومي للمسرح المدرسي

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