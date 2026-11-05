الجامعة العربية تعقد أول حوار عربي أوروبي للحماية المدنية

عقدت جامعة الدول العربية، بالتعاون مع المفوضية الأوروبية ومكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث، أعمال الحوار العربي الأوروبي الأول حول الحماية المدنية والتعاون في الحد من مخاطر الكوارث، بالعاصمة البلجيكية بروكسل، يومي 3 و4 نوفمبر 2026، وذلك على هامش أعمال المنتدى الأوروبي التاسع للحماية المدنية، بمشاركة 26 دولة عربية وأوروبية.

ونظمت الحوار الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، ممثلة في الأمانة الفنية لآلية التنسيق العربية للحد من مخاطر الكوارث، والمفوضية الأوروبية ممثلة في المديرية العامة للحماية المدنية وعمليات المساعدات الإنسانية الأوروبية، بالشراكة مع مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث.

الحد من مخاطر الكوارث

ويأتي انعقاد الحوار في ظل تصاعد التحديات المناخية والإنسانية التي تواجه المنطقة العربية وأوروبا، بما في ذلك الارتفاع القياسي لدرجات الحرارة، وموجات الحر والجفاف والفيضانات وحرائق الغابات.

كما يأتي في ظل تصاعد الأزمات الإنسانية التي تزيد الضغوط على المجتمعات والبنية التحتية، وهو ما يعزز الحاجة إلى تطوير آليات الاستجابة المشتركة وتبني نهج استباقي يركز على الوقاية والاستعداد لمواجهة الكوارث، بدلًا من الاقتصار على التعامل مع تداعياتها بعد وقوعها.