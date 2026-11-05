الجامعة العربية ترحب بإعادة انتخاب الأردني محمود الحمود عضوًا بمحكمة العدل الدولية

أعلنت جامعة الدول العربية عن ترحيبها بإعادة انتخاب القاضي الأردني محمود ضيف الله الحمود لعضوية محكمة العدل الدولية للفترة 2027–2036، وذلك عقب حصوله على الأغلبية المطلقة من أصوات الدول الأعضاء في كل من الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن، معربةً عن خالص التهاني للمملكة الأردنية الهاشمية بهذا الإنجاز المستحق.

وأعربت جامعة الدول العربية عن اعتزازها بهذا الانتخاب، الذي يعكس الثقة الدولية في الكفاءات القانونية والقضائية العربية، ويؤكد ما يتمتع به القاضي الحمود من خبرة قانونية وقضائية ودبلوماسية واسعة، وما أسهم به من جهود في خدمة القانون الدولي، لا سيما من خلال عضويته ورئاسته السابقة للجنة القانون الدولي التابعة للأمم المتحدة.

وأكدت جامعة الدول العربية، أن إعادة انتخاب قاضٍ عربي لعضوية الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة تمثل إضافة مهمة للحضور العربي في المحافل القضائية الدولية، وتعزز إسهام الكفاءات العربية في ترسيخ مبادئ الشرعية الدولية وسيادة القانون، ودعم دور القضاء الدولي في تسوية المنازعات بالوسائل السلمية، وفقاً لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي.