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أخبار التوك شو | هزيمة ترامب تفرض واقعًا سياسيًا جديدًا بأمريكا.. تحذيرات من تأثير الانتخابات الأمريكية على الشرق الأوسط.. الحكومة تدرس زيادة الحد الأدنى للأجور
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أخبار التوك شو | هزيمة ترامب تفرض واقعًا سياسيًا جديدًا بأمريكا.. تحذيرات من تأثير الانتخابات الأمريكية على الشرق الأوسط.. الحكومة تدرس زيادة الحد الأدنى للأجور

اخبار التوك شو
اخبار التوك شو
محمد كمال

نشر موقع «صدى البلد» الإخباري، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:


نشأت الديهي: فوز الديمقراطيين يحوّل ترامب إلى بطة عرجاء

قال الإعلامي نشأت الديهي إن نتائج الانتخابات الأمريكية أطاحت بأحلام الرئيس دونالد ترامب والحزب الجمهوري، بعدما حقق الديمقراطيون الأغلبية، في تطور من شأنه أن يفرض واقعًا سياسيًا جديدًا على البيت الأبيض، ويحد من قدرة الرئيس الأمريكي على تمرير أجندته التشريعية.

«إقليمنا البائس».. الديهي: منطقتنا تتأثر بشكل كبير وعميق بانتخابات الخارج

قال الإعلامي نشأت الديهي إن نتائج الانتخابات الأمريكية والإسرائيلية الأخيرة لها تأثير كبير وعميق على مجريات الأحداث في المنطقة، بما يشمل الحرب الدائرة بين الخليج وإيران، ومختلف مناطق الصراع في الشرق الأوسط، مشيرًا إلى أن الإقليم بات يتأثر بنتائج انتخابات تُجرى خارج حدوده.

مساعد وزير الخارجية الأسبق: الموجة الزرقاء تقلب موازين الانتخابات الأمريكية

قال السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن انتخابات التجديد النصفي الأمريكية شهدت تحولًا لافتًا تمثل فيما وصفه بـ«الموجة الزرقاء»، بعدما تمكن الحزب الديمقراطي من تحقيق الأغلبية في مجلسي النواب والشيوخ، في نتيجة تجاوزت التوقعات السابقة التي كانت تشير إلى احتمالات فقدان الجمهوريين أغلبيتهم في مجلس النواب فقط.

خالد عكاشة: فوز الديمقراطيين يعكس تصويتا عقابيا ضد ترامب

قال العميد خالد عكاشة، خبير الشؤون الأمنية والاستراتيجية، إن فوز الديمقراطيين في انتخابات التجديد النصفي الأمريكية يمثل تحولًا سياسيًا كبيرًا، ويحمل في طياته متغيرات عميقة في توجهات المجتمع الأمريكي، مشيرًا إلى أن ما حدث لا يقتصر على فوز انتخابي عابر، وإنما يعكس قدرة الناخب الأمريكي على تصحيح المسار السياسي من خلال التصويت العقابي.

كامل الوزير: 13 شركة مصرية تشاركنا في إنتاج عربات مترو الانفاق والسكك الحديد

أكد الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، أنه هناك 13 شركة مصرية تشاركنا في إنتاج عربات مترو الانفاق والسكك الحديد.

محمود مسلم: هزيمة ترامب في انتخابات التجديد النصفي تعكس انقلابًا سياسيًا

قال الكاتب الصحفي محمود مسلم، عضو مجلس الشيوخ، إن فوز الديمقراطيين في انتخابات التجديد النصفي الأمريكية يمثل هزيمة كبيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وصدمة سياسية له، مشيرًا إلى أن النتائج تعكس تحولًا في توجهات الناخبين والمشهد السياسي داخل الولايات المتحدة.

محمود مسلم: عبد الرحمن السيد قد يصوت ضد استمرار المساعدات الأمريكية للقاهرة

قال الدكتور محمود مسلم، الكاتب الصحفي وعضو مجلس الشيوخ، إن صعود تيار يتبنى شعار «أمريكا أولًا» داخل الولايات المتحدة قد يهدد استمرار المعونة الأمريكية المقدمة لمصر، في ظل توجهات سياسية قد تدفع نحو إعادة النظر في المساعدات الخارجية، وعدم إعطائها الأولوية نفسها التي كانت تحظى بها في السابق.

متحدث الحكومة: عرض تصور جديد لزيادة الحد الأدنى للأجور على مجلس الوزراء خلال نوفمبر

كشف المستشار محمد عادل، المتحدث باسم مجلس الوزراء، عن تحركات حكومية لإعداد تصور جديد بشأن زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، في إطار جهود تحسين دخول العاملين بالحكومة.

القنصل المصري بالرياض: بدء استخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي للمصريين في السعودية

كشف السفير ياسر هاشم، القنصل العام المصري بالرياض، تفاصيل بدء إجراءات استخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي للمصريين المقيمين في المملكة العربية السعودية، من خلال تعاون بين وزارتي الخارجية والداخلية، بهدف تسهيل حصول المواطنين على الوثائق الرسمية وتوفير الوقت والجهد عليهم دون الحاجة إلى السفر إلى مصر.

بطة في شنطة تلميذ تفاجئ مُعلمة في حضانة.. والمدرسة: شكله جابها من البيت يكمل لعب معاها

كشفت ابتسام محمود مديرة حضانة الأجيال بقرية الطيبة نبروه، كواليس اكتشاف تواجد بطة في حقيبة تلميذ بالحضانة .

أخبار التوك شو ترامب نشأت الديهي الحكومة

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