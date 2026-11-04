متحدث الحكومة: عرض تصور جديد لزيادة الحد الأدنى للأجور على مجلس الوزراء خلال نوفمبر

كشف المستشار محمد عادل، المتحدث باسم مجلس الوزراء، عن تحركات حكومية لإعداد تصور جديد بشأن زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، في إطار جهود تحسين دخول العاملين بالحكومة.

إعداد التصور الخاص بالزيادة المرتقبة

وأوضح عادل، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «يحدث في مصر»، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر عبر قناة MBC مصر، أن وزارة المالية تتولى حاليًا إعداد التصور الخاص بالزيادة المرتقبة، تمهيدًا لعرضه على مجلس الوزراء خلال شهر نوفمبر الجاري.

دراسة آليات زيادة الحد الأدنى للأجور

وأشار إلى أن التصور الجاري إعداده يستهدف دراسة آليات زيادة الحد الأدنى للأجور، على أن يتم عرضه على الحكومة لمناقشته واتخاذ ما يلزم بشأنه.