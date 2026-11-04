محمود مسلم: عبد الرحمن السيد قد يصوت ضد استمرار المساعدات الأمريكية للقاهرة

قال الدكتور محمود مسلم، الكاتب الصحفي وعضو مجلس الشيوخ، إن صعود تيار يتبنى شعار «أمريكا أولًا» داخل الولايات المتحدة قد يهدد استمرار المعونة الأمريكية المقدمة لمصر، في ظل توجهات سياسية قد تدفع نحو إعادة النظر في المساعدات الخارجية، وعدم إعطائها الأولوية نفسها التي كانت تحظى بها في السابق.

هل تتأثر المعونة الأمريكية لمصر؟

وأضاف مسلم، خلال لقائه مع الإعلامي نشأت الديهي، في برنامج «المشهد» المذاع على قناة TEN، أن هذا التيار قد تتعارض توجهاته مع استمرار الدعم الأمريكي غير المشروط لإسرائيل، كما قد تنعكس توجهاته على طبيعة العلاقات الأمريكية مع دول المنطقة، ومن بينها مصر، وملف المساعدات الأمريكية المقدمة للقاهرة.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أنه يتوقع أن يصوت عبد الرحمن السيد، الأمريكي من أصول مصرية، ضد استمرار المعونة الأمريكية لمصر، انطلاقًا من اعتبارات تتعلق برؤيته للمصلحة الأمريكية، مؤكدًا أن أصوله المصرية لا تعني بالضرورة أن تكون مصلحة مصر هي المحدد الأول لمواقفه السياسية.

وأوضح مسلم أن المصريين تابعوا انتخابات الكونجرس الأمريكي، ليس فقط بسبب فوز عبد الرحمن السيد، وإنما أيضًا لإدراكهم أن ما يحدث داخل الولايات المتحدة ينعكس بصورة مباشرة على المنطقة بأكملها.

ولفت إلى أن دول وشعوب المنطقة تدفع أثمانًا اقتصادية وسياسية باهظة نتيجة سياسات ترامب، بما في ذلك ارتفاع تكاليف المعيشة وتداعيات الاضطرابات الدولية.

وأكد مسلم أن العلاقات المميزة التي تربط مصر بالولايات المتحدة لم تنعكس بالقدر المأمول على المصالح المصرية، مشيرًا إلى أن التعويل على هذه العلاقات وحدها لا يكفي لتحقيق مكاسب حقيقية.

وشدد على أن الحل يبدأ من الداخل، من خلال الاعتماد على الذات وتعزيز القدرات الوطنية، والاستعانة بالكفاءات والعناصر الوطنية في إدارة الأزمات والتعامل مع التحديات المختلفة، بما يضمن امتلاك مصر أدواتها وقدرتها على حماية مصالحها دون الارتهان لمواقف القوى الخارجية.