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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

«إقليمنا البائس».. الديهي: منطقتنا تتأثر بشكل كبير وعميق بانتخابات الخارج

الإ‘علامي نشأت الديهي
الإ‘علامي نشأت الديهي
محمد كمال

قال الإعلامي نشأت الديهي إن نتائج الانتخابات الأمريكية والإسرائيلية الأخيرة لها تأثير كبير وعميق على مجريات الأحداث في المنطقة، بما يشمل الحرب الدائرة بين الخليج وإيران، ومختلف مناطق الصراع في الشرق الأوسط، مشيرًا إلى أن الإقليم بات يتأثر بنتائج انتخابات تُجرى خارج حدوده.

الانتخابات الأمريكية والإسرائيلية تؤثر على مستقبل إقليمنا البائس

وأضاف الديهي، خلال تقديم برنامجه على قناة TeN، أن المنطقة العربية تمر بمرحلة شديدة التأثر بالتحولات السياسية والانتخابية في الولايات المتحدة وإسرائيل، رغم أن هذه الانتخابات لا تُجرى داخل دول الإقليم، فإن نتائجها تنعكس بصورة مباشرة وغير مباشرة على مسارات الأزمات والصراعات القائمة فيه.

ووصف الإعلامي نشأت الديهي المنطقة بأنها «إقليمنا البائس»، معتبرًا أن من أبرز مظاهر هذا الوضع ارتباط مجريات الأحداث والتطورات السياسية والأمنية في دوله بنتائج استحقاقات انتخابية تجري في عواصم خارج الإقليم.

وأوضح أن نتائج الانتخابات الأمريكية والإسرائيلية لا تقتصر تداعياتها على الداخل السياسي في البلدين، وإنما تمتد إلى الملفات الإقليمية، في ظل ارتباط توجهات القوى المؤثرة في المنطقة بحسابات سياسية وانتخابية داخلية، وهو ما يجعل نتائج تلك الانتخابات عاملًا مهمًا في تحديد مسارات التعامل مع الأزمات القائمة.

وأشار الديهي إلى أن الحرب الدائرة بين الخليج وإيران، إلى جانب الصراعات الأخرى التي تشهدها المنطقة، تأتي ضمن الملفات التي يمكن أن تتأثر بمخرجات هذه الانتخابات، في ظل التشابك بين التطورات السياسية في الولايات المتحدة وإسرائيل ومجمل الأوضاع الأمنية والاستراتيجية في الشرق الأوسط.

عناوين صحفية مقترحة:

نشأت الديهي: انتخابات أمريكا وإسرائيل ترسم ملامح الصراعات في الشرق الأوسط

الديهي: نتائج الانتخابات الأمريكية والإسرائيلية تؤثر على حرب الخليج وإيران

نشأت الديهي يكشف تأثير انتخابات واشنطن وتل أبيب على الشرق الأوسط

الانتخابات الأمريكية والإسرائيلية الشرق الأوسط نشأت الديهي الحرب الإيرانية

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