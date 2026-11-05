انخفاض درجات الحرارة.. الأرصاد تحذر من الشبورة والأمطار اليوم الخميس

تشهد حالة الطقس اليوم، الخميس 5 نوفمبر 2026، تغيرات في الأحوال الجوية، مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة على شمال البلاد، وصولًا إلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وفقًا لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وتوقعت الهيئة أن يسود طقس مائل للحرارة إلى حار خلال ساعات النهار على أغلب أنحاء الجمهورية، بينما يكون حارًا على جنوب الصعيد، مع أجواء مائلة للبرودة إلى باردة خلال ساعات الليل والصباح الباكر، وسط تحذيرات من تكون الشبورة المائية وفرص سقوط الأمطار على عدد من المناطق.

الأرصاد تحذر من الشبورة المائية صباحًا

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من تكون شبورة مائية خلال الفترة من الساعة الرابعة حتى التاسعة صباحًا، على بعض الطرق المؤدية من وإلى مناطق شمال البلاد، مرورًا بالقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وأشارت إلى أن الشبورة قد تكون كثيفة أحيانًا، وهو ما يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية على بعض الطرق، الأمر الذي يتطلب توخي الحذر أثناء القيادة، خاصة في الساعات الأولى من الصباح.

فرص سقوط أمطار على السواحل والوجه البحري

وتتوافر فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، بنسبة حدوث تصل إلى نحو 40%، على مناطق من محافظات السواحل الشمالية والوجه البحري.

وقد تزداد شدة الأمطار أحيانًا خلال ساعات المساء على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، وذلك على فترات متقطعة.

كما توجد فرص لسقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث تقارب 20% على مناطق متفرقة من مدن القناة، وقد تمتد إلى أجزاء من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

نشاط الرياح على عدد من المناطق

ومن المتوقع نشاط الرياح أحيانًا بسرعة تتراوح بين 30 و35 كيلومترًا في الساعة، على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري وجنوب سيناء ومحافظة البحر الأحمر، وذلك على فترات متقطعة.

درجات الحرارة اليوم الخميس في مصر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة اليوم، الخميس، على مختلف أنحاء الجمهورية، وجاءت كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري:

القاهرة: العظمى 28 درجة والصغرى 18 درجة.

العاصمة الجديدة: العظمى 28 درجة والصغرى 17 درجة.

6 أكتوبر: العظمى 28 درجة والصغرى 17 درجة.

بنها: العظمى 27 درجة والصغرى 18 درجة.

دمنهور: العظمى 26 درجة والصغرى 18 درجة.

كفر الشيخ: العظمى 27 درجة والصغرى 18 درجة.

المنصورة: العظمى 28 درجة والصغرى 17 درجة.

الزقازيق: العظمى 28 درجة والصغرى 18 درجة.

طنطا: العظمى 27 درجة والصغرى 18 درجة.

السواحل الشمالية:

الإسكندرية: العظمى 24 درجة والصغرى 18 درجة.

العلمين: العظمى 24 درجة والصغرى 17 درجة.

مطروح: العظمى 23 درجة والصغرى 17 درجة.

السلوم: العظمى 22 درجة والصغرى 16 درجة.

دمياط: العظمى 26 درجة والصغرى 19 درجة.

بورسعيد: العظمى 27 درجة والصغرى 20 درجة.

مدن القناة وشمال سيناء:

الإسماعيلية: العظمى 28 درجة والصغرى 17 درجة.

السويس: العظمى 28 درجة والصغرى 17 درجة.

العريش: العظمى 26 درجة والصغرى 16 درجة.

رفح: العظمى 25 درجة والصغرى 16 درجة.

جنوب سيناء:

شرم الشيخ: العظمى 32 درجة والصغرى 23 درجة.

الطور: العظمى 27 درجة والصغرى 19 درجة.

طابا: العظمى 27 درجة والصغرى 17 درجة.

كاترين: العظمى 23 درجة والصغرى 8 درجات.

مدن البحر الأحمر:

الغردقة: العظمى 31 درجة والصغرى 22 درجة.

سفاجا: العظمى 29 درجة والصغرى 23 درجة.

مرسى علم: العظمى 30 درجة والصغرى 22 درجة.

شلاتين: العظمى 32 درجة والصغرى 23 درجة.

حلايب: العظمى 30 درجة والصغرى 24 درجة.

شمال الصعيد:

الفيوم: العظمى 29 درجة والصغرى 17 درجة.

بني سويف: العظمى 29 درجة والصغرى 17 درجة.

المنيا: العظمى 30 درجة والصغرى 16 درجة.

أسيوط: العظمى 32 درجة والصغرى 16 درجة.

جنوب الصعيد:

سوهاج: العظمى 33 درجة والصغرى 18 درجة.

قنا: العظمى 34 درجة والصغرى 19 درجة.

الأقصر: العظمى 34 درجة والصغرى 19 درجة.

أسوان: العظمى 35 درجة والصغرى 21 درجة.

الوادي الجديد: العظمى 34 درجة والصغرى 21 درجة.

أبو سمبل: العظمى 35 درجة والصغرى 22 درجة.

انخفاض طفيف في درجات الحرارة اليوم

وتشير توقعات الأرصاد إلى انخفاض طفيف في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مع استمرار الأجواء الحارة نهارًا على جنوب البلاد، وانخفاض درجات الحرارة خلال ساعات الليل والصباح الباكر.

وتتطلب الظواهر الجوية المتوقعة الانتباه أثناء القيادة في أوقات الشبورة، ومتابعة النشرات الجوية، خاصة في المناطق المعرضة لسقوط الأمطار ونشاط الرياح.