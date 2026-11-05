علاء نبيل: من الصعب منافسة الزمالك على الألقاب هذا الموسم.. وكان الله في عون الجماهير

أكد علاء نبيل، المدير الفني السابق للاتحاد المصري لكرة القدم، أن الزمالك لن ينافس على لقبي الدوري، ودوري أبطال أفريقيا هذا الموسم، نظراً لقلة الإمكانيات المتاحة بالمقارنة مع الأهلي وبيراميدز.

وقال علاء نبيل، في تصريحات لبرنامج “البريمو” مع الإعلامي إسلام صادق، عبر فضائية TeN: “إيقاف القيد التأديبي، أثر سلباً على الزمالك بشكل كبير هذا الموسم، ولم يتمكن النادي من إبرام صفقات جديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، ما دفع معتمد جمال، المدير الفني للفريق، للاعتماد على بعض اللاعبين الشباب بشكل إجباري”.

وتابع: “كان الله في عون جماهير الزمالك التي تحملت الكثير مع النادي ومرت بالعديد من الأزمات، ولعبت دوراً كبيراً في تتويج الفريق بلقب الدوري الموسم الماضي، لكن المنافسة هذا الموسم صعبة للغاية، خاصةً في دوري ابطال أفريقيا والمجموعة الصعبة التي وقع بها الأبيض”.

موعد مباراة الزمالك ومصر للتأمين في كأس مصر

ومن المقرر أن يخوض الزمالك مباراته المقبلة أمام فريق مصر للتأمين، ضمن منافسات بطولة كأس مصر موسم 2026-2027، يوم الجمعة الموافق 6 نوفمبر الجاري.

وتنطلق مباراة الزمالك ومصر للتأمين في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، والتاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، حيث يسعى الفريق الأبيض لتجاوز خسارته الأخيرة والعودة إلى طريق الانتصارات.