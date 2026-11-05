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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أمير هشام: حالة غضب داخل الزمالك بعد واقعة الاعتداء على إحدى المنقذات بحمام السباحة

الزمالك
الزمالك
باسنتي ناجي

كشف الإعلامي أمير هشام عن حالة من الغضب والاحتقان داخل نادي الزمالك، بين أعضاء الجمعية العمومية، على خلفية واقعة تعدي أحد العاملين بالنادي على إحدى المنقذات بحمام السباحة، وما صاحبها من ملابسات أثارت حالة واسعة من الجدل والقلق بين الأعضاء.

الزمالك

وقال أمير هشام، خلال برنامجه «مودرن سبورتس»، المذاع عبر قناة «مودرن MTI» الفضائية، إن الواقعة تسببت في حالة استياء كبيرة داخل النادي، خاصة بعد تداول معلومات بشأن تهريب العامل من البوابة رقم 6، بالتزامن مع وصول قوات النجدة إلى البوابة رقم 1، وهو ما أثار تساؤلات حول أسباب عدم ضبطه في حينه.

وأضاف أن حالة الغضب بين أعضاء الجمعية العمومية تصاعدت بسبب مخاوفهم على أبنائهم وأسرهم، وقلقهم من تكرار مثل هذه الوقائع مستقبلًا داخل النادي، مطالبين بضرورة محاسبة المسؤولين عن الواقعة ومراجعة منظومة الأمن والإدارة داخل مقر النادي.

وأوضح أن عددًا من أعضاء الجمعية العمومية طالبوا بإقالة المدير التنفيذي وبعض المسؤولين الآخرين، لا سيما أن تعاقد المدير التنفيذي مع النادي انتهى بالفعل يوم 28 أكتوبر الماضي، مشيرًا إلى أن مجلس الإدارة من المنتظر أن يحسم موقفه من استمرار المدير التنفيذي خلال اجتماعه المقرر عقده يوم الأحد المقبل.

وفي تطور جديد، كشف أمير هشام أنه علم بإصدار قرار بإيقاف العامل المتهم، بموجب مذكرة رسمية أُحيلت إلى الشؤون القانونية بالنادي، مؤكدًا أن السيدة التي تعرضت للاعتداء توجهت إلى قسم الشرطة وحررت محضرًا رسميًا بالواقعة.

وانتقل أمير هشام للحديث عن الأوضاع الاجتماعية والإدارية داخل النادي، مؤكدًا أن الزمالك يعاني من مشكلات واضحة على هذا المستوى، في ظل شكاوى متكررة من عدد من أعضاء الجمعية العمومية بشأن ما وصفوه بحالة الإهمال داخل مقر النادي بميت عقبة.

وأشار إلى أن عددًا من الأعضاء تواصلوا معه شخصيًا للتعبير عن استيائهم من مستوى الخدمات والأوضاع داخل النادي، لافتًا إلى وجود حالة من عدم الرضا عن أداء بعض المسؤولين الحاليين.

كما انتقد ما وصفه بمحاولات استغلال احتياجات الأعضاء والحديث عن تطوير المنشآت وتجديدها في إطار الوعود الانتخابية، بهدف تعزيز فرص بعض المسؤولين في الانتخابات المقبلة، مطالبًا أعضاء الجمعية العمومية بعدم الانسياق وراء الوعود التي لا تستند إلى خطوات تنفيذية واضحة.

واختتم أمير هشام تصريحاته بالإشارة إلى أن بعض الأعضاء عندما يتوجهون إلى المدير التنفيذي لتقديم شكاواهم، تتم مطالبتهم بالتوجه إلى مجلس إدارة النادي، وهو ما يعكس، بحسب وصفه، وجود أزمة في التعامل مع شكاوى الأعضاء وتحديد المسؤوليات داخل المنظومة الإدارية للقلعة البيضاء.

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