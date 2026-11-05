بوسي تخطف الأنظار بإطلالة جريئة وحقيبة حمراء لافتة

خطفت الفنانة بوسي الأنظار بأحدث ظهور لها، بعدما شاركت مجموعة من الصور التي أبرزت أناقتها واختياراتها المميزة في عالم الموضة.

إطلالة بوسي..

وظهرت بوسي مرتدية فستانًا قصيرًا باللون الأبيض، مزينًا بنقوش زهرية ملونة، وجاء التصميم من دون أكمام وبقصة بسيطة أبرزت رشاقتها، كما نسقت معه حقيبة يد باللون الأحمر الداكن أضافت لمسة جذابة إلى الإطلالة.

واختارت بوسي تسريحة شعر مرفوعة إلى الخلف، مع مكياج هادئ ارتكز على أحمر شفاه باللون الأحمر، وأكملت إطلالتها بإكسسوارات رقيقة وأقراط أنيقة، لتجمع بين الأنوثة والبساطة في ظهور لافت.

أعربت الفنانة بوسي عن سعادتها الكبيرة بنجاح أغنيتها الجديدة «فلتر»، مؤكدةً سعادتها بتفاعل الجمهور معها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، و الفيديوهات التي يقدمها الجمهور على أنغام الأغنية.

وقالت بوسي، في لقاء خاص لموقع «صدي البلد» الإخباري، إنها سعيدة بردود فعل الجمهور وتفاعلهم مع الأغنية، مشيرةً إلى أن هذا التفاعل يمثل دافعًا كبيرًا لها لتقديم المزيد من الأعمال التي تنال إعجاب جمهورها.

وعلى صعيد آخر، أعربت بوسي عن سعادتها بمشاركتها في فيلم «مطلوبة عائليًا»، الذي يجمعها بنجم الكوميديا عبد العزيز، إلى جانب فريق العمل، معربةً عن اعتزازها بهذه التجربة الفنية.

بوسي تستعد لألبوم غنائي جديد

وكشفت الفنانة بوسي أنها تستعد خلال الفترة المقبلة لطرح ألبومها الغنائي الجديد، الذي من المقرر أن يضم ما بين 8 و10 أغنيات، مشيرةً إلى أنه سيكون متنوعًا من حيث الألوان الموسيقية والموضوعات، ويتضمن عددًا من الأغنيات الرومانسية.