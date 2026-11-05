أتمنى غيابه عن مواجهة السكة.. محمد حليم يكشف عن أخطر لاعب في الأهلي

كشف محمد حليم، المدير الفني لفريق السكة الحديد، عن اللاعب الذي يتمنى غيابه عن صفوف الأهلي خلال المواجهة المرتقبة بين الفريقين في بطولة كأس مصر، مؤكدًا أن مروان عطية يمثل أحد أهم العناصر في تشكيل الفريق الأحمر.

وقال حليم، خلال تصريحاته مع الإعلامي أمير هشام، في برنامج «مودرن سبورتس»، عبر قناة «مودرن MTI»: «اللاعب الذي أتمنى غيابه عن المباراة هو مروان عطية، لأنه من أهم اللاعبين في تشكيلة الأهلي، ويقدم مستويات ثابتة منذ بداية الموسم».

وأضاف أن مروان عطية تطور بشكل ملحوظ خلال الفترة الأخيرة، وأصبح لا يقتصر دوره على الواجبات الدفاعية فقط، بل بات يساهم في تسجيل الأهداف وصناعتها، إلى جانب المجهود الكبير الذي يبذله داخل الملعب.

وأشار المدير الفني للسكة الحديد إلى أن الأهلي يمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين، لكن بعض العناصر لم تصل حتى الآن إلى أفضل مستوياتها، موضحًا أن الحسين عموتة يعتمد على اللاعبين الأكثر جاهزية من خلال التدريبات، ويحاول تحفيز جميع عناصر الفريق بصورة مستمرة.

واختتم حليم تصريحاته بالتأكيد على صعوبة توقع التشكيل الأساسي للأهلي، في ظل التغييرات المتكررة التي يشهدها الفريق خلال الفترة الماضية.