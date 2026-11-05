رئيس الحزب الديمقراطي في واشنطن: سنعمل على وقف الحرب على إيران

قال تشارلز ويلسون، رئيس الحزب الديمقراطي في واشنطن، إن أولويات الحزب في حال استعادة الأغلبية في مجلس النواب أو مجلس الشيوخ تتمثل في وقف الحرب مع إيران ووقف الدعم الأمريكي لها، معتبرًا أن ذلك من شأنه المساهمة في خفض أسعار الطاقة وتهيئة الظروف لتحسن معدلات التضخم داخل الولايات المتحدة.

وأوضح خلال مداخلة مع رامي جبر، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من واشنطن، أن الحزب الديمقراطي سيعمل بعد ذلك على إعادة ضبط السياسات التي تتبناها إدارة الرئيس دونالد ترامب، ومراجعة القرارات الصادرة عنها، للتأكد من أنها تخدم مصالح الشعب الأمريكي، ولا تقتصر على تحقيق مصالح الرئيس أو عائلته، مشيرًا إلى أن استعادة ثقة المواطنين في الحكومة تمثل خطوة أساسية لتحسين الأوضاع الاقتصادية.

وأضاف أن انخفاض الأسعار وتحسن المؤشرات الاقتصادية يحتاجان إلى بعض الوقت، مؤكدًا أن الحزب لا يمتلك حلولًا سحرية لمعالجة الأزمات الاقتصادية بين عشية وضحاها، لكنه سيبدأ العمل على تغيير السياسات التي يرى أنها تسببت في تفاقم الأوضاع الحالية.

وفيما يتعلق بفرص الديمقراطيين في السيطرة على مجلس الشيوخ، رغم صعوبة المنافسة في عدد من الولايات ذات التوجه الجمهوري التقليدي، أكد ويلسون أن جميع السيناريوهات تظل ممكنة، خاصة في ظل تراجع أداء الرئيس ترامب، وما قد يترتب عليه من انعكاسات على نتائج انتخابات التجديد النصفي.

وأشار إلى أن حالة المعاناة الاقتصادية التي يعيشها المواطنون الأمريكيون تدفعهم إلى البحث عن التغيير وانتخاب ممثلين قادرين على تحسين جودة حياتهم، لافتًا إلى أن قطاعًا واسعًا من الناخبين لم يعد يمنح ثقته تلقائيًا لأي من الحزبين الجمهوري أو الديمقراطي، وإنما يتطلع إلى حكومة تعمل لصالح المواطنين وتستجيب لاحتياجاتهم.

