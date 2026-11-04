ترامب يعترف: إيران من أسباب سقوط الجمهوريين في انتخابات الكونجرس

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه سيقبل نتائج انتخابات التجديد النصفي للكونجرس، واضعاً بذلك حداً للتساؤلات حول احتمالية طعنه في النتائج - على الأقل في الوقت الراهن.

تعليق ترامب على انتخابات التجديد النصفي

وقال ترامب لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية: "أنا مستعد تماماً لقبول تلك النتائج"، مضيفاً أنه يتطلع للعمل مع الديمقراطيين ومع ذلك، قد يتغير نهجه بسهولة.

وأضاف الرئيس ترامب أنه لا يرى في خسائر حزبه في انتخابات التجديد النصفي رفضاً لرئاسته، وصرح لقناة "فوكس نيوز" قائلاً: "لا أعتبر ذلك ضربة موجهة لي".

وتابع: "لقد شهدنا العامين الأفضل في تاريخ الرئاسة من حيث الاقتصاد، ومن حيث كل الإنجازات التي حققناها".

وعند سؤاله عن الرسالة التي يود توجيهها للشعب الأمريكي، هنأ الرئيس الحزب المنافس، قائلاً: "حسناً، أقول: تهانينا للديمقراطيين، لقد قاموا بعمل جيد".

وأشار ترامب إلى اعتقاده بأن قضية إيران كانت "جزءاً" من أسباب الخسائر الواسعة التي مني بها الحزب الجمهوري، حيث قال في مقابلة هاتفية مع صحيفة "وول ستريت جورنال": "كانت إيران جزءاً من الأمر".

وذكر ترامب لقناة "فوكس نيوز" أنه "لم يكن لديه خيار" سوى دعم المدعي العام لولاية تكساس، كين باكستون، في سباق الولاية لعضوية مجلس الشيوخ الأمريكي.

وجاءت تصريحاته بعد ورود توقعات بهزيمة باكستون أمام الديمقراطي جيمس تالاريكو، في واحدة من أكثر النتائج مفاجأةً في تلك الليلة.

وبالنظر إلى الانتخابات الرئاسية لعام 2028، قال ترامب إن الحزب الجمهوري يمتلك "قاعدة جيدة" من المرشحين، رغم أنه أضاف أنه "من السابق لأوانه" تحديد هوية هؤلاء المرشحين.

وصرح ترامب لقناة "فوكس نيوز" يوم الأربعاء قائلاً: "أعتقد أن لدينا مجموعة مذهلة من المواهب. لا أريد الحديث عن أفراد بعينهم؛ فما زال الوقت مبكراً جداً للقيام بذلك".