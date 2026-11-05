قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عاملوها مثل بوتين.. رضا بهلوي يطالب أوروبا بتشديد الضغوط على إيران وقطع قنوات نفوذها
مجسم جثة أثار الرعب.. الداخلية تكشف تفاصيل فيديو السيارة المثيرة للجدل
لا تهمل الموهبة التي فيك.. البابا تواضروس يشرح قانون حفظ المواهب والعطايا في سلسلة قوانين روحية
بسبب ماس كهربائي.. السيطرة على حريق شقة سكنية بالمنشاة في سوهاج
ليس مستواه.. شريف عبدالفضيل يكشف سبب استبعاد صلاح من جوائز الأفضل أفريقيا
رئيس الحزب الديمقراطي في واشنطن: سنعمل على وقف الحرب على إيران
وزير الري: تشكيل لجنة مصرية سودانية لحصر أضرار السد الإثيوبي والمطالبة بالتعويضات
بعد خسارة الجمهوريين.. مجلة تايم تضع ملصق "لقد صوّت" على فم ترامب في غلافها
كيفية تغيير المنكر في الإسلام.. اعرف الضوابط والأدوات الشرعية
البيت الأبيض يكرّر رسالة ترامب: «أمريكا لن تكون أبدًا بلدًا شيوعيًا» وسط تداعيات خسائر الجمهوريين
بشير التابعي ينتقد «كاف» بسبب محمد صلاح .. ماذا قال؟
رواء رمان.. أول مسلمة في مجلس شيوخ جورجيا تحتفل بفوزها: كتبنا التاريخ
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

كيفية تغيير المنكر في الإسلام.. اعرف الضوابط والأدوات الشرعية

دار الإفتاء
دار الإفتاء
محمد شحتة

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول: أمرنا الشرع بتغيير المنكر، فما الضوابط التي نعرف بها أن هذا الفعل مُنْكَرٌ؟ وما الطَّرِيقَةُ والأدوات الصحيحة لتغييره؟

وقالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال، إن واختلفت عبارة أهل العلم في بيان حقيقة المنكر؛ لتعدُّدِ صوره واختلافها؛ فمنهم من عرَّفه بما هو أعلى صُوَرِهِ، ومنهم من عرَّفه ببعض صُوَره؛ قال العلَّامة الراغب الأصفهاني في "المفردات": [والمُنْكَرُ: كلُّ فِعْلٍ تَحكُمُ العقولُ الصحيحةُ بقُبْحِهِ، أو تتوقَّفُ في استقباحِهِ واستحسانه العقولُ فتحكم بقبحه الشَّريعةُ].

وأشارت إلى أن المنكر الذي يجب على الأمة تغييرُه هو: ما خالف الشرع -كتابًا وسُنَّة- مخالفةً قاطعةً، سواء في هذا أن تكون المخالفة لما أمر به الشرع إيجابًا أو لما نهى عنه تحريمًا، وسواء كانت المخالفة تركًا بالكُلِيَّة لما أمر به الشرع، أو زيادة عليه بغير نَصٍّ، أو نقصًا منه بغير عذرٍ، أو تغييرًا فيه، أو تبديلًا في ذاته.

كما يشترط أن يكون هذا المنكر مُتَّفَقًا على إنكاره؛ لثبوته بالكتاب أو السنة، بحيث لا يكون إنكارُه محلَّ خلافٍ بين أهل العلم الموثوق بهم من ذَوِي الاختصاص والتَّقوى، فإنْ كان محل اجتهاد واختلاف، فليس مما يجب على الأمة تغييرُه.

وذكرت أن الأمر بالمعروف والنَّهي عن المنكر فرضُ كفاية؛ إذا قام به بعض النَّاس سقط الحرج عن الباقين، وإذا تركه الجميع أثم الكُلُّ ممن تمكَّن منه بلا عذرٍ ولا خوف.

وأوضحت أن وجود المنكر في المجتمع أمر طَبَعِيٌّ، لا يخلو منه مجتمع في أيِّ حِقبة من حِقب الزمان، ولكن الذي ليس من الطبيعي أن يرى أبناء المجتمع المنكر فلا يسعون إلى تغييره بضوابطه، وفي التغيير بقاءُ الحياة على النحو الذي يحبه الله عزَّ وعَلَا.

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

وقالت دار الإفتاء إن القرآن الكريم يوصي بضرورة التذكير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتَّواصيِ بالحقِّ والصَّبر؛ يقول سبحانه وتعالى: ﴿وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [الذاريات: 55]، ويقول: ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ﴾ [آل عمران: 110].

وكذلك ورد في السنة المطهرة الحثُّ على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مواضعَ كثيرةٍ؛ منها قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ، ونهي عن مُنْكَرٍ صَدَقَةٌ» رواه مسلم في "صحيحه" واللفظ له، وأبو داود في "سننه".

قال الإمام النَّوويُّ رحمه الله في "المنهاج شرح صحيح مسلم": [اعلم أنَّ الأَمْرَ بالمعروف والنَّهيَ عن المنكر قد ضُيِّع أكثره من أَزْمَانٍ متطاولة، ولم يَبْقَ منه في هذه الأزمان إلا رسومٌ قليلةٌ جدًّا، وهو بابٌ عظيمٌ، به قوام الأمر وملاكه، وإذا كثر الخبث عمَّ العقابُ الصَّالحَ والطَّالحَ، وإذا لم يأخذوا على يَدِ الظَّالِم أَوْشَكَ أَنْ يعمَّهُم الله تعالى بعقابه؛ قال تعالى: ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ﴾ [النور: 63].

دار الإفتاء تغيير المنكر كيفية تغيير المنكر فتاوى حقيقة المنكر من الذي ينكر المنكر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد أول إجازة رسمية مقبلة

3 أيام متواصلة.. موعد أول إجازة رسمية مقبلة للموظفين والطلاب

زيادة أسعار السجائر

قائمة أسعار السجائر الجديدة في مصر.. ميريت ومارلبورو وL&M وHEETS

وزارة التموين والتجارة الداخلية تستعد لبدء التطبيق التجريبي لمنظومة الدعم النقدي السلعي

التموين هيتحول فلوس.. المواطن هيحصل على كام؟ ومصير رغيف العيش إيه؟

وزير التنمية المحلية والبيئة

الحكومة تصدر قرارا عاجلا حول وقف «المنان» .. يهم آلاف المواطنين بالمحافظات

سعر الدولار في مصر

الجنيه يواصل المكاسب أمام العملة الخضراء في ختام الأربعاء

بطاقة التموين

1300 جنيه على بطاقة التموين.. هل يحصل المواطن على هذا المبلغ مع تحويل الدعم لفلوس؟

شروط الحصول على المعاش المبكر

شروط المعاش المبكر للقطاع الحكومي والخاص 2026.. إجراءات التقديم رسمياً

محمود العسقلاني

15 ألف جنيه شهريًا لا تكفي أسرة من 4 أفراد.. محمود العسقلاني يكشف فاتورة الغلاء

ترشيحاتنا

الكلاب

من الترخيص إلى العلامة التعريفية.. كيف يفرض القانون الرقابة على حيازة الكلاب؟

مجلس النواب

وكيل إسكان النواب: قرار الرئيس بإيقاف منشور تسجيل أراضي وقف المنان يحمي حقوق الأسر في 3 محافظات

النائب أسامة مدكور

برلماني: توجيهات الرئيس بشأن أراضي وقف المنان تعكس حرص الدولة على صون حقوق الملكية وإنهاء معاناة المواطنين

بالصور

وجبة شهية.. طريقة عمل جراتان البطاطس بالجبنة في الفرن

طريقة عمل جراتان البطاطس بالجبنة في الفرن.. وجبة شهية
طريقة عمل جراتان البطاطس بالجبنة في الفرن.. وجبة شهية
طريقة عمل جراتان البطاطس بالجبنة في الفرن.. وجبة شهية

فوائد القراصيا للبواسير.. فاكهة مجففة تساعد على تخفيف الإمساك وتقليل ألم التبرز

فوائد القراصيا للبواسير.. فاكهة مجففة تساعد على تخفيف الإمساك وتقليل الألم أثناء التبرز
فوائد القراصيا للبواسير.. فاكهة مجففة تساعد على تخفيف الإمساك وتقليل الألم أثناء التبرز
فوائد القراصيا للبواسير.. فاكهة مجففة تساعد على تخفيف الإمساك وتقليل الألم أثناء التبرز

سعرها أقترب من المليون.. أحدث 5 سيارات كروس أوفر في مصر

سيارات كروس أوفر
سيارات كروس أوفر
سيارات كروس أوفر

7 أطعمة ومشروبات تسبب انتفاخ البطن.. احذر الإفراط في تناولها

7 أطعمة ومشروبات تسبب انتفاخ البطن.. احذر الإفراط في تناولها
7 أطعمة ومشروبات تسبب انتفاخ البطن.. احذر الإفراط في تناولها
7 أطعمة ومشروبات تسبب انتفاخ البطن.. احذر الإفراط في تناولها

فيديو

خالد محمود مع تقى الجيزاوي

عديم الموهبة بياخد أجر أعلى من النجم الموهوب.. خالد محمود يفتح النار على أزمة الوسط الفني | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عيد الحب.. برهان نقاء القلوب

دعاء النمر

دعاء النمر تكتب: صاحب السر

صفاء نوار

صفاء نوار تكتب: الطالب الوافد.. مكسب لمصر

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: هل أصبح التريند مفتاح الفرص؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة ماعت حور نفرو رع

المزيد