خاص| بوسي لـ "صدى البلد": سعيدة بنجاح أغنية «فلتر» وأستعد لطرح ألبوم غنائي جديد.. فيديو

أعربت الفنانة بوسي عن سعادتها الكبيرة بنجاح أغنيتها الجديدة «فلتر»، مؤكدةً سعادتها بتفاعل الجمهور معها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، و الفيديوهات التي يقدمها الجمهور على أنغام الأغنية.

وقالت بوسي، في لقاء خاص لموقع «صدي البلد» الإخباري، إنها سعيدة بردود فعل الجمهور وتفاعلهم مع الأغنية، مشيرةً إلى أن هذا التفاعل يمثل دافعًا كبيرًا لها لتقديم المزيد من الأعمال التي تنال إعجاب جمهورها.

وعلى صعيد آخر، أعربت بوسي عن سعادتها بمشاركتها في فيلم «مطلوبة عائليًا»، الذي يجمعها بنجم الكوميديا عبد العزيز، إلى جانب فريق العمل، معربةً عن اعتزازها بهذه التجربة الفنية.

بوسي تستعد لألبوم غنائي جديد

وكشفت الفنانة بوسي أنها تستعد خلال الفترة المقبلة لطرح ألبومها الغنائي الجديد، الذي من المقرر أن يضم ما بين 8 و10 أغنيات، مشيرةً إلى أنه سيكون متنوعًا من حيث الألوان الموسيقية والموضوعات، ويتضمن عددًا من الأغنيات الرومانسية.

وعن تكريمها في مهرجان «The Best»، أعربت بوسي عن سعادتها بهذا التكريم، وأهدته الي أبنها، معبرةً عن محبتها وامتنانها له، قائلةً: «ربنا يخليهولي سندي وحبيبي».

https://youtube.com/shorts/Ax71hPFcSj0?si=EN7xU-vHYCm0bdKM