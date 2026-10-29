قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
القبض على المتهمين باستغلال 15 طفلاً فى أعمال التسوّل بالقاهرة
السعودية: الموارد البشرية تلغي عقود استقدام العمالة الإثيوبية
صدى البلد يكرم أبطال الأولمبياد الخاص المصري بعد التألق في ألعاب القاهرة 2026
وزير الخارجية: مصر تدعم وحدة السودان وسيادة ليبيا وسلامة أراضي البلدين
القائمة العربية الموحدة تنفي تلقي تمويل أجنبي وتتهم نتنياهو بالتحريض
الزراعة تُخصص رقم واتساب لأول مرة لتلقي شكاوى الأسمدة وكارت الفلاح
في اتصال هاتفي.. عبدالعاطي يبحث مع كبير مستشاري الرئيس الأمريكي التطورات الإقليمية
بعد تطعيم الحصبة الألمانية.. متى ترتفع حرارة الطفل والأعراض المتوقعة؟
أزمة إمام عاشور تدخل النفق المظلم في الأهلي| خاص
حسام حسن يتمسك برفض السفر إلى تركيا لإنهاء أزمة محمد صلاح| خاص
إغلاق عدة حواجز.. تصعيد إسرائيلي ميداني وعمليات هدم في الضفة الغربية
إسبانيا: تسجيلات صوتية تكشف تفاصيل الحوارات بين مركز التحكم والسائقين قبيل حادث القطار المميت
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

10 قرارات حكومية بشأن الكهرباء والإيجار القديم.. ماذا ينتظر ملايين المصريين؟

10 قرارات حكومية بشأن الكهرباء والإيجار القديم.. ماذا ينتظر ملايين المصريين؟
10 قرارات حكومية بشأن الكهرباء والإيجار القديم.. ماذا ينتظر ملايين المصريين؟
إسراء عبدالمطلب

تتصدر القرارات الحكومية المتعلقة بالكهرباء والإيجار القديم والأجور اهتمامات ملايين المواطنين، بعد موافقة مجلس الوزراء على حزمة من الإجراءات الجديدة التي تستهدف تخفيف بعض الأعباء عن المواطنين، إلى جانب دعم مشروعات الطاقة المتجددة وتطوير منظومة التدريب والتأهيل، والتعامل مع عدد من الملفات الخدمية والتنظيمية.

وجاءت القرارات خلال اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، الأربعاء 28 أكتوبر 2026، وشملت تخفيض مقابل استهلاك الكهرباء لفئات محددة، ومد مهلة التقديم للحصول على وحدات سكنية بديلة للمستأجرين، وخطة لتحسين أجور المعلمين، فضلًا عن مشروعات جديدة للطاقة وإجراءات تتعلق بالمخلفات والسلامة الرقمية.

مصطفى مدبولي - رئيس الوزراء

خصم 30% من مقابل استهلاك الكهرباء

وافق مجلس الوزراء على منح مستخدمي العدادات الكودية المركبة قبل عام 2024، ممن لم يتصالحوا في مخالفات البناء، تخفيضًا بنسبة 30% من مقابل استهلاك الكهرباء لمدة 6 أشهر، لإتاحة الفرصة أمامهم لتصويب أوضاعهم.

وتتحمل الدولة تكلفة تنفيذ القرار المقدرة بنحو 3 مليارات جنيه، في إطار الإجراءات المرتبطة بتوصيات منتدى مصر 2026. ويقتصر التخفيض على الفئات المحددة في القرار، ولا يمثل خصمًا عامًا لجميع مستخدمي الكهرباء.

مد مهلة وحدات الإيجار القديم

وفي ملف الإيجار القديم، وافق مجلس الوزراء على مد فترة تقديم طلبات الحصول على وحدات بديلة للمخاطبين بأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025، لمدة 3 أشهر إضافية، لتنتهي في 12 يناير 2027 بدلًا من 12 أكتوبر 2026.

ويأتي القرار لإتاحة وقت إضافي أمام المستأجرين لاستكمال إجراءات التقديم، في ظل الإقبال على الوحدات البديلة. ووفقًا لتقرير وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تقدم نحو 96.5 ألف مواطن بطلبات للحصول على وحدات بديلة، بإجمالي 106.6 ألف استمارة.

ويمثل مد المهلة فرصة جديدة للراغبين في التقديم لاستيفاء الإجراءات المطلوبة، مع ضرورة متابعة الضوابط والمستندات التي تحددها الجهات المختصة.

زيادة أجور المعلمين

وفي إطار تحسين أوضاع العاملين بقطاع التعليم، أعلنت الحكومة بدء تنفيذ خطة لزيادة أجور معلمي التعليم قبل الجامعي، على أن تتراوح الزيادة الإجمالية بين 5 آلاف و6 آلاف جنيه وفقًا للدرجة الوظيفية، خلال العامين الماليين المقبلين.

وتأتي الخطة تنفيذًا للتكليف الرئاسي بتحسين أجور المعلمين، بالتعاون بين وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني والمالية، بهدف دعم العاملين بالقطاع وتحسين أوضاعهم الوظيفية والمعيشية.

مشروعات جديدة لإنتاج الكهرباء من الرياح

وافق مجلس الوزراء على منح الرخصة الذهبية لمشروعين لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح في منطقتي خليج السويس ورأس شقير بمحافظة البحر الأحمر، بقدرة إجمالية تبلغ 1800 ميجاوات، بواقع 900 ميجاوات لكل مشروع.

ومن المقرر بيع الكهرباء المنتجة إلى الشركة المصرية لنقل الكهرباء، بما يدعم التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة وزيادة قدرات إنتاج الكهرباء من مصادر غير تقليدية.

وتأتي الموافقة ضمن توجهات التوسع في مشروعات الطاقة النظيفة، بما يسهم في تنويع مصادر إنتاج الكهرباء وتعزيز الاستثمارات في هذا المجال.

مجلس أعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية

وشملت القرارات الموافقة على مشروع قرار إنشاء المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية، برئاسة الوزير المعني بشؤون العمل، ليتولى وضع السياسات العامة للتدريب والتأهيل، وربط التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل الحالية والوظائف المستقبلية.

ويتضمن اختصاص المجلس الاهتمام بتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة والفئات الأولى بالرعاية، بما يدعم فرص مشاركتهم في سوق العمل، ويعزز الاستفادة من برامج التدريب والتأهيل المهني.

صندوق لتمويل التدريب والتأهيل

وفي السياق نفسه، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار إنشاء صندوق لتمويل التدريب والتأهيل، بهدف تمويل برامج التدريب المهني والتقني، وتطوير مراكز التدريب، وتنمية مهارات الموارد البشرية.

ويستهدف الصندوق تعزيز الربط بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، من خلال دعم البرامج التي تساعد على إعداد العمالة وفقًا للمهارات المطلوبة، ومواكبة التغيرات التي تشهدها الوظائف والمهن المختلفة.

تعديل حدود مدينة 15 مايو

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بتعديل حدود المجتمع العمراني الجديد لمدينة 15 مايو وامتدادها، التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لتصبح المساحة الإجمالية نحو 21884.45 فدانًا.

ويأتي القرار ضمن الإجراءات المتعلقة بتحديد نطاق المدينة العمراني، بما يرتبط بتخطيط المناطق التابعة لها وإدارة التوسع العمراني وفقًا للقرارات المعتمدة.

معالجة آمنة للمخلفات في بورسعيد

واعتمد مجلس الوزراء نتيجة دراسة طلب محافظة بورسعيد تخصيص مساحة 33 فدانًا بالكيلو 14 جنوب المحافظة، بنظام الترخيص بالانتفاع لمدة 15 عامًا، لصالح شركة متخصصة في الخدمات البيئية، لإنشاء وحدة معالجة ومدفن صحي آمن للمخلفات البلدية الصلبة.

كما وافق المجلس على التعاقد لتقديم خدمات معالجة المخلفات والتخلص الآمن منها طوال المدة المحددة، في إطار تطوير منظومة إدارة المخلفات والحد من آثارها البيئية.

إجراءات جديدة لمواجهة الشائعات على مواقع التواصل

واستعرض مجلس الوزراء تقرير اللجنة المشكلة لدراسة الإجراءات التنظيمية اللازمة لمواجهة الممارسات السلبية على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي تضمن توصيات لتعزيز التوعية داخل المؤسسات الدينية والتعليمية والثقافية والإعلامية.

وشملت التوصيات دراسة آليات تقنية لرصد المحتوى المخالف والتعامل معه، إلى جانب بحث تعديلات تشريعية تتعلق بتشديد الغرامات الخاصة بجرائم الشائعات والأخبار الكاذبة، وإعداد إطار لتنظيم السلامة الرقمية.

وكلف رئيس مجلس الوزراء بتشكيل مجموعة عمل لمتابعة تنفيذ مخرجات اللجنة وتوصياتها، بما يضمن التنسيق بين الجهات المعنية في هذا الملف.

إعادة النظر في إعانات المتضررين من تطوير الطريق الدائري

وفي إطار مراعاة الأوضاع الاجتماعية للمواطنين، وافق مجلس الوزراء على طلب محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية تكليف الهيئة المصرية العامة للمساحة بإعادة النظر في قيمة الإعانة الاجتماعية المستحقة للقاطنين والشاغلين للمباني المتعارضة مع استكمال أعمال تطوير الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى.

ويستهدف الإجراء مراعاة الظروف الاقتصادية والاعتبارات الاجتماعية للمواطنين المتأثرين بأعمال التطوير، من خلال مراجعة قيمة الإعانات المستحقة وفقًا للإجراءات التي تحددها الجهات المختصة.

عملات تذكارية للمتحف المصري الكبير وجامعة المنيا

كما وافق مجلس الوزراء على الترخيص بإصدار عملة تذكارية فضية فئة جنيه واحد بمناسبة اليوبيل الذهبي لإنشاء جامعة المنيا، إلى جانب إصدار عملة ذهبية تذكارية فئة جنيه واحد وعملة فضية فئة 25 جنيهًا بمناسبة مرور عام على افتتاح المتحف المصري الكبير.

وتأتي هذه الإصدارات لتوثيق مناسبات مرتبطة بمؤسسات تعليمية وثقافية مصرية، ضمن القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأخير.

وتعكس القرارات العشرة تنوع الملفات التي تتحرك فيها الحكومة، بين إجراءات تمس فئات من المواطنين بصورة مباشرة، مثل تخفيض مقابل استهلاك الكهرباء ومد مهلة التقديم لوحدات الإيجار القديم، وخطط لتحسين أجور المعلمين، ومشروعات طويلة الأجل في الطاقة والتدريب والبنية التحتية. 

وتظل الاستفادة من كل إجراء مرتبطة بالفئات المشمولة به والضوابط التنفيذية التي تعلنها الجهات المعنية.

الكهرباء الإيجار القديم الأجور مجلس الوزراء مدبولي مصطفى مدبولي استهلاك الكهرباء العدادات الكودية وحدات الإيجار القديم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إضراب في مدرسة خاصة بالمعادي

إضراب عن العمل بمدرسة خاصة بالمعادي بسبب ضعف مرتبات المعلمين

الجريدة الرسمية

إسقاط الجنسية المصرية أحد مواليد أسيوط لإقامته خارج البلاد وانضمامه لهيئة أجنبية

أسعار الدواجن

بعد ارتفاع الأعلاف.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس بالأسواق

مشغولات ذهبية

سعر الذهب اليوم الخميس .. كم وصل عيار 21 الآن؟

الدولار

هل يصل إلى 64.36 جنيه؟.. مفاجأة في أسعار الدولار مقابل الجنيه

حالة الطقس

أمواج تصل لـ 3 أمتار وأتربة.. تحذير من الأرصاد بشأن طقس الخميس وأماكن الأمطار

نادر السيد

لن أتنازل عن حقوقي.. نادر السيد يخرج عن صمته بشأن أزمة أتشيمبونج مع الزمالك

الإنذار المبكر في نجران والمنطقة الشرقية بالسعودية

الإنذار المبكر في نجران والمنطقة الشرقية بالسعودية وسط مخاوف أمنية

ترشيحاتنا

الحصاد الأخير".

الحصاد الأخير.. حملة إنسانية من مؤسسة "القلب الكبير" بالشارقة لإحياء بساتين الزيتون في غزة

نبيه بري

نبيه بري يحذر من إنهاء مهمة اليونيفيل قبل تطبيق القرار 1701 وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي

نمو الائتمان في الكويت

تقرير: تسارع نمو الائتمان في الكويت خلال الربع الثالث من العام مع تحسن الإقراض للأعمال والأسر

بالصور

أسهل طريقة لـ القلقاس بالسلق من أشهر الأكلات المصرية التقليدية

اسهل طريقة لـ القلقاس بالسلق من أشهر الأكلات المصرية التقليدية
اسهل طريقة لـ القلقاس بالسلق من أشهر الأكلات المصرية التقليدية
اسهل طريقة لـ القلقاس بالسلق من أشهر الأكلات المصرية التقليدية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام يكتب: حين يكبر الآباء.. من يرعى الذين رعونا؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: كيف تنتهي العوالم؟.. حين تقرأ الآلة مكتبة الحجر!

محمد سعيد حامد

محمد سعيد حميد يكتب: قصيدة "ماردُ الملح"

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: من الدراما إلى الواقع.. هل أصبحت هواتفنا تحت المراقبة؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل تستطيع المرأة أن تحب رجلًا لا تحتاج إليه؟

المزيد