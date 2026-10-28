فورد تقدم حلا جديدا لانقطاع الكهرباء.. شاحنة Fathom تتحول إلى بطارية منزلية

تراهن شركة فورد على توسيع استخدامات السيارات الكهربائية من خلال شاحنتها الجديدة Fathom، التي تستهدف توفير وسيلة للنقل ومصدر احتياطي للكهرباء في الوقت نفسه، مع سعر مبدئي يقل عن 30 ألف دولار، في محاولة لجعل تقنيات الطاقة المنزلية المرتبطة بالسيارات أكثر سهولة وأقل تكلفة.

ووفقا لتقرير نشره موقع Ars Technica، ستعتمد الشاحنة على عاكس كهربائي مدمج داخل المركبة، يسمح باستخدام الطاقة المخزنة في البطارية لتغذية المنزل بقدرة تصل إلى 10 كيلوواط، بما يتيح تشغيل أجهزة أساسية مثل الثلاجات والإضاءة وأجهزة الاتصال وشحن الهواتف خلال فترات انقطاع التيار.

ويختلف هذا التصميم عن بعض الأنظمة السابقة التي قدمتها فورد، ومنها التجهيزات المرتبطة بشاحنة F-150 Lightning، إذ كان تحويل الطاقة المخزنة في البطارية إلى تيار مناسب للاستخدام المنزلي يعتمد على عاكس موجود ضمن وحدة الشحن المثبتة في المنزل.

أما في Fathom، فتنتقل هذه الوظيفة إلى داخل السيارة، وهو ما يمكن أن يقلل الاعتماد على بعض المعدات الخارجية مرتفعة التكلفة، لكنه لا يلغي الحاجة إلى تجهيزات منزلية متخصصة تسمح باستخدام المركبة كمصدر احتياطي للكهرباء.

تعمل فورد بالتوازي مع تطوير الشاحنة على تقليل تكلفة المعدات اللازمة للاستفادة من هذه التقنية، إذ من المتوقع أن يبلغ سعر محطة Ford Home Power Station الجديدة نحو نصف سعر الوحدة السابقة التي بلغت تكلفتها 1310 دولارات، بينما تنخفض تكلفة لوحة Home Backup Panel بنحو 60% مقارنة بالجيل الأول الذي اقترب سعره من 5000 دولار.

ويستهدف هذا التوجه معالجة إحدى أبرز العقبات أمام انتشار تقنية الشحن ثنائي الاتجاه، والمتمثلة في ارتفاع تكلفة تركيب الأنظمة المنزلية وتعقيدها، وهو ما جعل استخدامها حتى الان أكثر انتشارا بين المهتمين بالتكنولوجيا أو القادرين على تحمل نفقات إضافية.

وتحاول فورد تقديم الشاحنة باعتبارها خيارا يجمع بين السعر الأقل والتجهيزات العملية، إذ تشير المعلومات المنشورة إلى أنها ستضم أربعة أبواب ونظاما للترفيه والمعلومات ودعما لخدمة CarPlay ونوافذ كهربائية، إلى جانب الاستفادة من شبكة وكلاء الشركة ومراكز الصيانة التابعة لها.

ويعكس هذا التوجه اختلاف الاستراتيجيات داخل سوق السيارات الكهربائية الاقتصادية، بين شركات تركز على خفض الأسعار من خلال تقليل التجهيزات، وأخرى تحاول الحفاظ على وسائل الراحة والتقنيات الرقمية مع تقديم أسعار تنافسية.

لا تتوقف خطط فورد عند تشغيل المنازل أثناء انقطاع الكهرباء، إذ تعمل الشركة مع شركات مرافق في الولايات المتحدة وكندا على برامج تجريبية لتطبيق تقنية vehicle-to-grid، التي تسمح بربط المركبات بالشبكة الكهربائية والاستفادة من الطاقة المخزنة في بطارياتها.

وتقوم الفكرة على شحن السيارة عندما تكون أسعار الكهرباء منخفضة، ثم استخدام الطاقة المخزنة لتغذية المنزل خلال الفترات التي ترتفع فيها الأسعار، بما يساعد على تحسين إدارة الاستهلاك والاستفادة من اختلاف تكاليف الطاقة على مدار اليوم.

وترتبط هذه الخطوة باستحواذ فورد قبل ثلاث سنوات على شركة Auto Motive Power، إلى جانب اعتمادها على بنية إلكترونية تقلل عدد وحدات التحكم المنفصلة وتتيح إدارة وظائف السيارة والطاقة والبرمجيات بصورة أكثر تكاملا.

ورغم المزايا المتوقعة، فإن استخدام المركبة كمصدر للكهرباء سيظل مرتبطا بتكلفة التجهيز والتركيب المتخصص ومدى توافق المنزل مع النظام، إضافة إلى المتطلبات التنظيمية التي تحكم الربط بالشبكات الكهربائية.

وتقدم Fathom تصورا جديدا للسيارات الكهربائية، بحيث تصبح وسيلة للتنقل ومخزنا للطاقة ومصدرا احتياطيا للكهرباء المنزلية، مع محاولة جعل هذه الوظائف متاحة لشريحة أوسع من المستهلكين.