ذكاء اصطناعي لإنجاز المهام تلقائيا.. فايرفوكس يطلق ميزتين لتوفير الوقت والجهد

أعلنت شركة موزيلا عن إطلاق ميزتين جديدتين ضمن تجربة التصفح المدعومة بالذكاء الاصطناعي Smart Window في متصفح فايرفوكس، وهما التعبئة الذكية للنماذج ومراقبة المواقع الإلكترونية، وذلك لمستخدمي النسخة التجريبية من الميزة.

وتأتي الخطوة في إطار تطوير تجربة التصفح الاختيارية التي تتيح للمستخدمين الاستعانة بمساعد ذكاء اصطناعي أثناء تصفح الإنترنت، دون الحاجة إلى مغادرة المتصفح.

تعبئة النماذج بالذكاء الاصطناعي



كانت موزيلا قد أعلنت قبل نحو عام عن خططها لإطلاق تجربة AI Window، التي أعيدت تسميتها لاحقا إلى Smart Window، بهدف تمكين المستخدمين من التفاعل مع مساعد ذكي أثناء التصفح، بما يشمل تلخيص المحتوى ومقارنة المعلومات بين علامات التبويب والإجابة عن الأسئلة مباشرة.

ومنذ ذلك الحين، أضافت الشركة مجموعة من الإمكانات الجديدة، من بينها البحث عبر الويب باستخدام الذكاء الاصطناعي، وتجميع علامات التبويب تلقائيا، واكتشاف علامات التبويب المكررة، والبحث في سجل التصفح باستخدام اللغة الطبيعية.

وتتيح ميزة التعبئة الذكية الجديدة الاستفادة من المعلومات الموجودة في علامات التبويب المفتوحة لاقتراح إجابات للحقول الموجودة في نماذج الويب.

وعلى عكس ميزة التعبئة التلقائية التقليدية، التي تقتصر عادة على البيانات المحفوظة، مثل الاسم والعنوان وبيانات الاتصال، يمكن للميزة الجديدة صياغة إجابات استنادا إلى محتوى صفحات أخرى مفتوحة في المتصفح.

وأوضحت موزيلا أن الميزة تعتمد على نموذج Gemini 3.1 Flash Lite من جوجل لتحليل حقول النماذج واستخراج المعلومات ذات الصلة من علامات التبويب التي يحددها المستخدم. ويعني ذلك مشاركة المعلومات الموجودة في تلك الصفحات مع نموذج الذكاء الاصطناعي لمعالجتها.

Smart Window

مراقبة المواقع والتنبيه إلى التغييرات



أما الميزة الثانية، فهي مراقبة المواقع الإلكترونية، التي تتيح للمستخدمين متابعة صفحات الويب بحثا عن تغييرات محددة، مثل انخفاض الأسعار، أو توافر المنتجات، أو نشر وظائف جديدة.

ويمكن تفعيل الميزة من خلال كتابة الأمر /watch في محادثة Smart Window، ثم تحديد الموقع أو الصفحة والتغيير المطلوب متابعته. ويتولى فايرفوكس فحص الصفحات وإخطار المستخدم عند رصد تغييرات تطابق المعايير المحددة.

وتتيح الميزة الاختيار بين إجراء الفحوص يوميا أو أسبوعيا، مع إمكانية متابعة ما يصل إلى خمس صفحات ويب ضمن المهمة الواحدة، على أن تظل عملية المراقبة نشطة فقط أثناء تشغيل المتصفح.

ووفقا لموزيلا، تظهر التحديثات عند رصد تغيير مطابق من خلال زر المهام في شريط الأدوات. كما يمكن للمستخدمين تلقي إشعارات مباشرة على أجهزة الكمبيوتر عند تفعيل إشعارات سطح المكتب، مع إمكانية النقر عليها لفتح الصفحات التي تجري مراقبتها.

ويمكن للمستخدم إنشاء ما يصل إلى 15 مهمة نشطة في الوقت نفسه، مع إمكانية تعديل المهام أو إيقافها مؤقتا أو حذفها. وتُوقف Smart Window المهام تلقائيا بعد مرور 60 يومًا دون رصد تغيير مطابق، فيما تتوقف عن فحص الصفحات نهائيا بعد مرور 90 يوما دون حدوث أي تغيير.

وتعتمد هذه الميزة أيضا على الذكاء الاصطناعي، إذ تستخدم موزيلا نموذج Qwen لتحديد التغييرات التي تتوافق مع متطلبات المستخدم.

أصبحت الميزتان الجديدتان متاحتين ضمن النسخة التجريبية من Smart Window لمتصفح فايرفوكس على أجهزة الكمبيوتر، لكنهما تقتصران حاليا على المستخدمين الناطقين بالإنجليزية في الولايات المتحدة وكندا.

وتعتزم موزيلا توسيع نطاق إتاحة الميزتين ليشمل أسواقا إضافية خلال الأشهر المقبلة، وفقا لما أعلنته الشركة.